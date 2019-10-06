وحقق ليفربول فوزا صعبا للغاية على ليستر بنتيجة 2-1، وكان بحاجة إلى ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع للظفر بانتصاره الثامن على التوالي، لكنه خسر صلاح الذي غادر اللقاء مصابا قبل النهاية بقليل، بعد تدخل عنيف من تشودري.

وعقب انتهاء اللقاء، أبدى المدير الفني لليفربول يورغن كلوب، غضبه بسبب إصابة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز في النسختين الأخيرتين، وقال إن صلاح “في غرفة خلع الملابس لا يستطيع السير، كيف له أن يكون بخير؟ التدخل بتلك الطريقة غير مقبول أبدا، فعلوا ذلك للحد من سرعته وبطريقة غير شرعية”.