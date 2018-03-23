ليبيا تشارك في البطولة العربية للاندية الابطال في الجودو

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

اختتمت البطولة العربية للجودو فعالياتها في القاهرة وشارك فيها بفاعلية الاتحاد الليبي للجودو وكانت اﻻندية الليبية المشاركة في البطولة ثلاثة اندية وهي نادي بالخير الرياضي ونادي الشرطة ونادي اﻻحرار زليتن

ولم يتمكن ناديي الشرطة وبالخير من التواجد في البطولة بسبب تأخر اﻻجراءت المتعلقة بتاشيرة الدخول لمصر

وشارك نادي بالخير برياضي واحد وهو محمدعيسي فتحي النعاس في وزن ٩٠ كيلوجرام

وحصل علي المركز الخامس .

وتشكلت البعثة الليبية المشاركة في فعاليات البطولة العربية للاندية الابطال للعبة الجودو من رئيسها السيد سليمان الطبال رئيس اﻻتحاد الليبي ونبيل دراويل المدير الفني للاتحاد العربي للجودو وهمام الهتكي حكم دولي وعضو لجنة التحكيم باﻻتحاد العربي للجودومحمد المطبس حكم قاري واحمد الرمالي اداري في اﻻتحادالليبي للجودو .