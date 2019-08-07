ليال عبود و عاصفة من المحبة في سوريا..صور

6(المستقلة)..عاصفة من المحبة و حسن الضيافة و الاستقبال و الحفاوة الشعبية واكبت الفنانة اللبنانية ليال عبود اثناء زيارتها الاخيرة الى العاصمة السورية دمشق لاحياء حفل غنائي في ملهى “ MAESTRO “ .

و نفدت بطاقات المناسبة، قبل عشرة ايام من موعدها الرسمي، فيما رافق حشد المعجبين و المعجبات نجمة السهرة من الفندق حتى قاعة الاحتفال , وقد اشتعلت الاجواء مع مجموعة من الاغنيات الخاصة التي كانت ابرزها ” يا عنب يا مشمش ” و ” حاضر يا مستر ” و ” مغنج ” و غيرها من الاعمال وسط تفاعل الحاضرين .

أناقة ليال التي حملت بصمات مصمم الازياء اللبناني عقل فقيه كانت طاغية على اطلالتها في دمشق و كان من المفترض ان يكمل السهرة الفنان ايمن زبيب لكن لاسباب خاصة لم يتمكن من الحضور الى المكان فأضطرت عبود للعودة الى خشبة المسرح وسط الحفاوة و غنت حتى مطلع .

و شكرت الشعب السوري على المحبة قائلة : صلتي بالجمهور في سوريا ليست جديدة لكنها تتجدد مع مرور الايام و انا سعيدة بكل المحبة التي واكبتني و لمست شفافيتها عن قرب , و كما هي العادة لن اودعكم بل سأقول الى اللقاء في القريب العاجل .

ليال و بعد عودتها الى لبنان كانت لها محطة فنية اخرى في مربع “ carte blanche “ بالعاصمة بيروت , وقد تجدد اللقاء مع حشد كبير من الساهرين و معظمهم من السواح العرب و المغتربين اللبنانين الذين توافدوا للاستمتاع بأمسية من نوع خاص طغى عليها الرقي و الفن الجميل , حيث غنت عبود لاكثر من ثلاث ساعات متواصلة وسعت لارضاء كل الاذواق من خلال وصلة غنائية منوعة نالت الاستحسان و القبول .

عبود شكرت الحاضرين و تمنت لهم تمضية ما تبقى من فصل الصيف بالخير و الصحة و الامان .