ليال عبود : لست بديلة عن هيفاء وهبي

(المستقلة)..قالت الفنانة اللبنانية ليال عبود ان العام 2017 كان عام اللجوء الى القضاء بعد ان تجاوز البعض حدود المنطق في ارتكاب التعديات و الممارسات التي جرى تطويقها بالقانون بالتعاون مع وكيلها القانوني المحامي مازن حلال .

وتحدثت عبود عن استضافتها في برنامج ” سهر الليل ” الذي يقدمه الثنائي الكوميدي شادي مارون و غابي حويك على محطة ” او تي في ” عن العديد من المواضيع المنوعة التي شملت الفن و التحضيرات لاستقبال فصل الصيف وصولاً الى الدعاوى القضائية التي رفعتها ضد اكثر من جهة في المرحلة الاخيرة

و حرصت ليال على تقديم وصلات غنائية مميزة في تلك السهرة التلفزيونية برفقة فرقتها الموسيقية و الاستعراضية وكانت مناسبة لغناء اغنيتها الجديدة ” بموت عليك ” التي طرحتها قبل شهرين و نالت الانتشار و القبول في لبنان و الوطن العربي .

من جهة اخرى ليال عبود لبت دعوة الاعلامي اللبناني شادي ريشا وكانت ضيفة برنامجه ” سهرة عمر ” الذي يعرض عبر شاشة تلفزيون لبنان الرسمي وكانت فسحة للتطرق الى العديد من المواضيع و القضايا الساخنة و الخاصة في حياتها عموماً فتحدثت عن تعاون مرتقب مع الفنان الشامل مروان خوري في المرحلة المقبلة واشارت الى انها رفضت ان تكون بديلة للفنانة هيفاء وهبي في فيلم ” ثانية واحدة “.

و كشفت عن لقاء سينمائي يجمعها بالمنتج المصري محمد السبكي انطلاقاً من نص كتب لها خصيصاً .

ليال اشارت الى ان ثمة فنانة حاربتها في الخفاء وبادرت الى الاتصال بوزارة الثقافة للاعتراض على خبر تكريمها فيما تطرقت الى طفولتها وامومتها والقت الضوء على أغنية ” بؤسي ” التي قدمتها الفنانة نانسي عجرم بعد ان كانت لها وودفعت ثمنها، لكن من بعدها أُعجبت نانسي بها وفضّل كل من الشاعر والملحن أن تحصل عليها كونها كانت اكثر شهرة آنذاك، ومن ثم تمّ إرضائي بأغنية في أحلى من الدنيا ولاد”.

عبود اكدت انها تستعد للتعاون مع مخرج غربي في مجال الفيديو كليب و هناك فكرة لتصوير أغنية في كل شهر تقريباً استناداً الى سياسة جديدة في مسيرتها الفنية .

وصودف عرض حلقة ” سهر الليل ” و ” سهرة عمر ” في نفس اليوم .