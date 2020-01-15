ليال عبود تقدم هدية وعربون وفاء للشعب العراقي

(المستقلة)..أنتهت الفنانة اللبنانية ليال عبود من تسجيل أغنية عراقية – كردية كهدية و عربون وفاء للشعب العراقي في خطوة هي الاولى من نوعها على مستوى اللهجة في مسيرتها الفنية.

كما باشرت ليال بوضع اللمسات الاخيرة على أغنية باللهجة المصرية وصفتها بقنبلة الموسم بعد النجاح الذي حققته من خلال أغنية ” مش حبكي خلاص ” التي قدمتها في فيلم ” سطو مثلث ” الذي انتجه محمد السبكي و من المقرر ان تدخل الى عالم الفيديو كليب من جديد انطلاقاً من افكار غير مستهلكة محورها الاساسي الخصوصية و النوعية .

وقالت ان النوعية الفنية تحتاج الى عامل الوقت كي تخرج بصيغة خاصة بعيدة كل البعد عن الروتين، مشيرة الى ان الرؤية القادمة في مسيرتها الفنية ستكون مختلفة و متجددة كما هي العادة.

وأكدت ليال عبود بالقول : لا افضل الوقوف في مكان محدد الاطراف , لذا اسعى الى الافضل و ادقق في مضمون اعمالي جيداً لان لدي قناعة ان الكمية لا تصنع النوعية و من المفترض ان نتجاوز الاصدارات العادية حتى نتمكن من مخاطبة جميع الاذواق بلغة فنية مرنة وواضحة .

واضافت : اؤيد الانقلاب على المألوف طالما ان الهدف هو الوصول الى بصمة جديدة لا تشبه الا نفسها .