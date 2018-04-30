ليال عبود تغني جديدها في الماراثون

(المستقلة)..احيت الفنانة اللبنانية ليال عبود مهرجان نصف ماراثون طرابلس الدولي في شمال لبنان بحضور حشد كبير من محبي فنها و اطلالتها التي حملت توقيع مصمم الازياء اللبناني عقل فقيه .

وشاركت فرقة عبود الاستعراضية في المناسبة التي قدمت فيها مجموعة من أغنياتها الخاصة و ابرزها ” بموت عليك ” التي لاقت استحسان الحاضرين , قبل ان تشتعل الاجواء دفعة واحدة على انغام ” مغنج ” و ” دنية عجايب ” وغيرها من الاعمال المميزة .

ليال تمنت الخير لمدينة طرابلس التي وصفتها بـ شريان الوطن الشمالي واشارت الى ان لقائها مع جمهور عاصمة شمال لبنان يعني لها الكثير و يضيف الى مسيرتها المزيد من محبة الناس و ثقتهم .

يذكر ان عبود دخلت قبل فترة الى الاستديو للمباشرة بتسجيل جديدها الفني والذي يحمل النمط الايقاعي تمهيداً لطرحه مع حلول فصل الصيف و تحديداً بعد عيد الفطر السعيد .