ليال عبود تتحدى الأزمة الصحية وتحيي امسية حتى الصباح

(المستقلة)..رغم إصابتها بنزلة برد حادة نتيجة التقلبات المناخية في لبنان , لم تتراجع الفنانة اللبنانية ليال عبود عن احياء امسية فنية مميزة ،شرقي العاصمة بيروت .

وحضر اكثر من 700 شخص لمتابعة السهرة التي دامت حتى ساعات الصباح الاولى و تخللها مفاجآت فنية عديدة ابرزها كان مع أغنية ” بموت عليك ” التي صدرت قبل اسابيع و نالت استحسان الساهرين قبل ان تشتعل الاجواء بمرافقة الفرقة الاستعراضية التي قدمت عرضاً ملفتاً على انغام اغنيتي ” حاضر يا مستر ” و ” مش حبكي خلاص ” وسط حالة غير عادية من الحماسة و التناغم والفرح .

ليال التي تحدت المرض بدت في اوج حيويتها،رحبت بالحاضرين و تمنت ان يبقى لبنان منارة للفرح و السعادة و الازدهار و اكدت ان الآتي سيكون اجمل برعاية الخالق .

و كانت عبود قد أجلت الدخول الى عالم الدراما التلفزيونية بعد مشاروات حصلت بينها و بين احد المنتجين العرب خصوصاً انها مرتبطة بعدد من الحفلات و المهرجانات في لبنان و الخارج و ليس بامكانها محاصرة وقتها بعملية التصوير اليومية , لذا قررت التفرغ في الوقت الحالي للغناء مع التأكيد ان التمثيل لن يكون بعيد عن نشاطاتها المستقبلية .