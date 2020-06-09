لوس أنجلوس لن تحيل المتظاهرين السلميين الى المحاكمة

(المستقلة)..أكد المدّعي العام لمدينة لوس أنجلوس أنّه لن يحيل إلى المحاكمة آلاف المتظاهرين الذين اعتقلوا في الأيام الأخيرة بسبب انتهاكهم حظر التجوّل المفروض في المدينة بشرط أن لا يكونوا متورطين بأعمال عنف أو نهب أو تخريب.

وأعلن المدّعي العام مايك فيوير في بيان، إنّ مكتبه اعتمد “مقاربة غير عقابية خارج المحاكم” للتعامل مع الجنح المتعلقة بالاحتجاجات الأخيرة على مقتل جورج فلويد.

ولفت البيان إلى أنّ المدّعي العام لن يحيل إلى المحاكمة مرتكبي “كلّ الانتهاكات الناشئة عن الاحتجاجات الأخيرة والتي لا تنطوي على عنف أو نهب أو تخريب (بشكل رئيسي انتهاكات حظر التجوّل ورفض الامتثال لأوامر التفرّق/عدم اتّباع أوامر قانونية)”.

وشدّد المدّعي العام في بيانه على أنّ “الاحتجاج السلمي مهمّ للغاية، وقد أعادت هذه التظاهرات إحياء جهود طال انتظارها لتغيير القلوب والعقول والمؤسّسات. لا يمكننا أن ندع هذه اللحظة تمرّ كما فعلنا مرّات عديدة من قبل”.

وأضاف أنّ “نهجنا الإصلاحي سيجمع المحتجّين وأجهزة إنفاذ القانون وأصواتاً أخرى من مجتمعنا لتعزيز التعاطف المتبادل والتفاهم والاحترام الضروريين لبناء نسخة أفضل من مدينتنا”.

المصدر: العربية.نت