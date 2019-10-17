لودريان : التوغل التركي في سوريا يهدد المكاسب المتحققة ضد داعش

(المستقلة) … أكد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، الخميس، أن بلاده تعمل مع العراق على تخفيف حدة التوتر بين أميركا وطهران، فيما اعتبر أن “التوغل” التركي في شمال سوريا “يهدد” المكاسب المتحققة ضد تنظيم “داعش”.

وقال لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي محمد علي الحكيم في بغداد: “نعمل مع الحكومة العراقية على تخفيف حدة التوتر بين واشنطن وطهران”، مشيراً إلى أن “العراق يلعب دوراً أساسياً وكبيراً لحل الأزمة في منطقة الخليج”.

وأضاف لودريان: “سنعمل على عقد اجتماع للتحالف الدولي لبحث تداعيات الهجوم التركي على سوريا”، متابعاً أن “المكاسب التي حققناها ضد داعش مهددة بسبب التوغل التركي في شمال سوريا”.

يشار إلى أن لودريان وصل، صباح اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد.