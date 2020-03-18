لوحات ضوئية لنماذج من اثار العراق في مطار بغداد الدولي

(المستقلة)..وجه وزير الثقافة والسياحة والآثار عبد الامير الحمداني بتعليق لوحات ضوئية لنماذج من آثار العراق في صالات مطار بغداد الدولي المغادرة والوصول بهدف دعم المشهد الثقافي والآثاري في العراق وبعدد ٦ لوحات.

وكشفت هيئة الاثار والتراث اليوم عن قيام دائرة المتاحف العامة احدى تشكيلات الهيئة بتعليق ٦ لوحات ضوئية في صالات الوصول والمغادره بالتعاون مع مديرية المباني في مطار بغداد الدولي.

وقالت مدير عام دائرة المتاحف العامة اميرة عيدان الذهب :ان اللوحات تسلط الضوء على آثار العراق بشكل حضاري يليق بحضارة وارث بلاد الرافدين خاصة عند مسافري وضيوف العراق من العرب والأجانب.

واضافت ان “الغاية من تعليق اللوحات الضوئية في صالة الوصول، هو للتعريف بالحضارة العراقية والتشجيع على زيارة المتحف العراقي كأحد الوجهات الثقافية والسياحية ببغداد، بالاضافة الى لوحات أخرى علقت في صالة المغادرة تهدف الى ضرورة الحفاظ على الآثار والتراث الثقافي العراقي العبث بالاثار وسرقتها أو الاتجار بها .