لهذه الأسباب المهمة لا تنامي بشعر مبلل

لأسباب مختلفة قد تنامين أحياناً بعد غسل شعرك مباشرة. وهو ما عليك التوقف عن فعله بحسب خبيرة الشعر أولغا جيلبيرت. فقد أشارت في حديث إلى موقع Santemagazine الفرنسي إلى أن هذا يسبب تشعث الشعر ويجعله صعب التسريح في اليوم التالي.

وقالت إن هذه العادة تؤدي إلى تلف البصيلات وتعزز احتمال تكسر الشعر، مضيفة: “يحدث هذا خصوصاً إذا كنت تسرحينه على شكل ذيل حصان خلال الليل” بحسب (مجلة لها).

إذاً احرصي على عدم النوم بشعر مبلل. أما إذا كان لا بد لك من فعل هذا لسبب ما فالأفضل أن تتبعي بعض النصائح المهمة التي تحد من الضرر.

ومنها أن تستبدلي وسادتك القطنية بأخرى من الحرير لأنه أكثر لطفاً بالنسبة إلى الشعر. كذلك احرصي على عدم شد شعرك أو استخدمي لذلك أكسسواراً مصنوعاً من القماش وليس من مادة بلاستيكية أو غير ذلك.