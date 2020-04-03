لهذه الأسباب الزيوت النباتية الأفضل للطهي

المستقلة /تتنوع الزيوت النباتية المستخدمة في الطهي ما بين زيت الذرة، ودوّار الشمس، والكانولا، وجوز الهند، والصويا، والنخيل، إلى جانب أنواع أخرى. وتعتبر هذه الزويت صحية، وتختلف استخدامات كل منها حسب النكهة ودرجة حرارة الطبخ. ويُنصح دائماً بمراقبة البيانات الغذائية على العبوة، واختيار النوعية التي تحتوي على أقل ما يمكن من الدهون المشبّعة أو الصلبة.

وتوجد أدلة بحثية على أن الطهي باستخدام الزيوت النباتية يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تدعم هذه النوعية من الزيوت جهاز المناعة لأنها تحتوي على كمية جيدة من فيتامين “أ” و”د” والأحمض الدهنية التي تقاوم الالتهابات.

كما يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية تحارب البكتريا والفطريات والفيروسات.

وتتضمن فوائد استخدام الزيوت النباتية تحسين الهضم وتسريع قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية. وهي بشكل عام الأفضل للطهي باستثناء زيت الزيتون الذي يُنصح باستخدامه في السلطات، أو ما لا يتطلّب طهيه حرارة عالية.