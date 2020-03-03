لهذه الأسباب احرص على تقوية علاقة الطفل بأجداده

المستقلة /تحث نتائج دراسات عديدة على تدعيم علاقة الطفل بالجدة والجد لما لذلك من فوائد إيجابية لا تقتصر على الصحة النفسية للصغير فقط، بل تمتد إلى تعزيز النمو السليم. إليك أهم الفوائد التي أثبتت الأبحاث الحديثة أن الطفل يجنيها من علاقته القوية بأجداده:

* تعزيز المشاعر الإيجابية عند الصغير، وحمايته من الاكتئاب لاحقاً.

* التأثير الإيجابي تربوياً على سلوكيات الطفل، وتعلمه منهم القيم والتاريخ العائلي.

* الحضور القوي للجدة والجد في حياة الطفل يقلل التوتر داخل البيت، ويزيد من المرح في طفولته.

* في كثير من الأحيان يصارح الطفل جدته وجده بسهولة بمشاكله مع أقرانه وزملاء المدرسة مقارنة بأبويه.

* يتعلّم الطفل الكثير من المهارات التي تدعّم شخصيته وثقته في نفسه من الجدة والجد.