لهذا السبب لا تغسل سراويل الجينز في الغسالة

المستقلة /- يعتبر غسل الملابس بعد اتساخها أمراً بديهياً بالنسبة للكثيرين، لكن الرئيس التنفيذي لشركة ليفيس يعتقد أن لا حاجة لغسل سراويل الجينز في الغسالة.

وفي حديثة لمجلة فورتنشن، قال الرئيس التنفيذي لشركة ليفيس تشيب بيرغ “سروال الجينز لا يحتاج إلى الغسيل في الغسالة إلا في حالات نادرة، وأنا أنظف أية بقع على سروال الجينز بفرشاة الأسنان”.

ويستند بيرغ في ذلك إلى أن الغسيل يمكن أن يتلف نسيج السروال، كما أنه مضيعة للماء ومساحيق الغسيل بحسب اعتقاده.

ويدعم بيرغ في رأيه حول غسيل سراويل الجينز مجموعة من الخبراء، حيث يقول موقع Hiut Denim “من الأفضل ترك الجينز الخام ستة أشهر قبل الغسيل، وكلما طالت مدة تركه دون غسيل، كان مظهر الجينز أفضل”.

ويضيف الموقع “السبب في ذلك أن القماش سيتآكل في الأماكن التي تحدث فيها التجاعيد بشكل طبيعي، من الجلوس على سبيل المثال ووضعك هاتفك ويديك داخل جيوبك، وكل هذه الأشياء الصغيرة ستجعل الجينز يبدو رائعاً، وفي حال قمت بغسل الجينز فسيتلاشى اللون بشكل موحد من كل السروال، ممكن يجعل مظهره مملا”.

وينصح الخبراء بوضع سروال الجينز في المجمدة طوال الليل للتخلص من البكتيريا، أو يمكن تعليقه في الخارج تحت أشعة الشمس، بحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية.