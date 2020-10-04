لهذا السبب.. فستان سوزان نجم الدين يثير غضب متابعيها
المستقلة/منى شعلان/ شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ، جمهورها بصورا لها من حفل زفاف رجل الأعمال المصري باسل سماقية ، رئيس مجلس إدارة مجموعة قطونيل ، والذى إقيم أول أمس ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.
وأطلت النجمة السورية ، بفستان أبيض قصير ، أثار غضب متابعيها ، من ناحية لونه الأبيض ، وأيضاً لأنه لا يتناسب مع عمرها ، وجاءت التعليقات كالتالي:” حلو الفستان بس ليه لابسة أبيض فكرتك العروس ، ليه بتلبسى لبس مراهقات وبنات صغيرة عيشى سنك ولا تتصابى بزيادة ، مابيصير تلبسى مثل العروس، الفستان حلو بس غيرتى اللون.
يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية سوزان نجم الدين ، مسلسل “ابن أصول” والذى عرض فى السباق الرمضاني 2019 ، والمسلسل شارك فى بطولته حمادة هلال، أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إيناس كامل، وإسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، وأحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي.
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