لهذا السبب.. فستان سوزان نجم الدين يثير غضب متابعيها

المستقلة/منى شعلان/ شاركت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ، جمهورها بصورا لها من حفل زفاف رجل الأعمال المصري باسل سماقية ، رئيس مجلس إدارة مجموعة قطونيل ، والذى إقيم أول أمس ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وأطلت النجمة السورية ، بفستان أبيض قصير ، أثار غضب متابعيها ، من ناحية لونه الأبيض ، وأيضاً لأنه لا يتناسب مع عمرها ، وجاءت التعليقات كالتالي:” حلو الفستان بس ليه لابسة أبيض فكرتك العروس ، ليه بتلبسى لبس مراهقات وبنات صغيرة عيشى سنك ولا تتصابى بزيادة ، مابيصير تلبسى مثل العروس، الفستان حلو بس غيرتى اللون.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة السورية سوزان نجم الدين ، مسلسل “ابن أصول” والذى عرض فى السباق الرمضاني 2019 ، والمسلسل شارك فى بطولته حمادة هلال، ‏أيتن عامر، محمد نجاتي، رانيا منصور، إيناس كامل، وإسلام إبراهيم، عماد رشاد، كريم أبو زيد، وفاء سالم، و‏أحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، وتأليف أحمد محمود أبو زيد، و‏إخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي‎.‎