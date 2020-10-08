لهذا السبب.. فرح بسيسو تلغى متابعة الجميع عبر حسابها على إنستغرام

المستقلة/ منى شعلان/ أعلنت الفنانة الأردنية فرح بسيسو ، ومن أصل فلسطيني ، لمتابعيها بأنها ستقوم بإلغاء متابعة الجميع عبر حسابها على موقع إنستغرام ، معللة ذلك بأن الصداقة الحقيقة ليست مكانها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت بسيسو ، الأمر قائلة:”لأن الصداقة عمرها ما كانت على وسائل التواصل الاجتماعي، بس بعتذر رح أعمل Unfollow للجميع ، اللي بيعرف رقمي بيعرف يتواصل معي شخصياً ، والأعزاء علي بيتواصلوا معي بالرسائل وباقي ما تبقى لا داع له” داعية من يرغب إلى إلغاء متابعتها إلى فعل هذا من دون تردد.

وأضافت : “للتوضيح، مش راح أسكر أكاونتي (لأنه الكل سأل هالسؤال)، الأصدقاء اللي كسبتهم تعرفت عليهم، تواصلت معهم هون، انتقلوا لخانة أهم وأقرب بحياتي من منصات التواصل الاجتماعي”.

وتابعت : “للمتابعين المحترمين كل الحب. لأصدقاء الروح، عمرنا ما كنا بحاجة لنعلن صداقتنا من خلال منصة. أما للناس الـfake بقول إلهم ciao”.

ويشار إلى أن الفنانة فرح بسيسو ، قد تعرضت مؤخراً للتنمر من قبل متابعيها بعد نشر صورة لها ، ظهرت خلالها على طبيعتها دون أن تضع مكياجا ، وعلى غرار ذلك ابتعدت عن عالم السوشيال ميديا لفترة قصيرة ، وعلقت على ما حدث فى تصريحات تليفزيونية ، أن المتنمر من يختبئ وراء صورة ليست صورته ووراء ”فيك أكاونت“ ، حيث يعد شخصا جبانا يعاني مشاكل اجتماعية ونفسية وتربوية، ولا يمتلك أي طموح ويعاني الفراغ.

كما تحدثت عن ابتعادها عن التمثيل منذ عام 2014 قائلة: ”مش أنا اللي اخترت الظروف هي اللي اختارتني أن أبعد وأكون في أمريكا برفقة عائلتي إن لكل شيء زمنه ووقته المناسبين“.