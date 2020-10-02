لمنع انتشار العدوى بين الزائرين … الصحة تدعو لاتخاذ الاحتياطات اللازمة

المستقلة/- دعت وزارة الصحة والبيئة العراقية الى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين الزائرين.

وذكر بيان لوزارة الصحة وتلقته (المستقلة) اليوم الجمعة انه في ظل الظرف الصحي الطارئ الذي يعيشه بلدنا العزيز بسبب تفشي وباء كورونا، ونحن نستقبل ذكرى اربعينية الامام الحسين عليه السلام وتدفق الملايين من المسلمين الى كربلاء المقدسة ، ولما يكتنف هذه الحشود الجماهيرية الكثيرة من خطر كبير في زيادة انتشار الوباء، نهيب بكافة المواطنين الزائرين واصحاب المواكب الحسينية والمسؤولين على المراقد المقدسة والمقامات والجوامع والحسينيات اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى بين الزائرين “.

واوضح ان” اهم تلك الاجراءات هو الالتزام التام بارتداء الكمامات من قبل كل الزائرين بدون استثناء ، والحفاظ على التباعد الجسدي ما امكن ذلك وتعقيم اليدين باستمرار . وعلى كوادرنا الصحية كافة ،ومفارزنا الطبية المنتشرة على طول سير الزائرين الى كربلاء اتخاذ الاجراءات الصحية الوقائية اللازمة وتقديم الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية والتوعوية والاشراف على تنفيذ الاجراءات الوقائية في المواكب الحسينية ، خاصة في الطعام المقدم للزائرين وان يكون بشكل مغلف واستخدام الاواني النبيذة وكذلك تعفير امكنة الزائرين بشكل مستمر “.

كما حثت الوزارة المواطنين ،خاصة ذوي الامراض المزمنة والاعمار الكبيرة ،على اجراء الزيارة عن بعد ، فيما حثت القنوات الاعلامية على التوعية باهمية الزيارة عن بعد في ظل هذه الظروف الطارئة .

واهابت الوزارة برجال الدين ووجهاء العشائر ومنظمات المجتمع المدني بذل كل ما يستطيعون لنشر التوعية الصحية وحث المواطنين الزائرين على تطبيق الاجراءات الوقائية من ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسلامة الاخرين من هذا الوباء. (النهاية)