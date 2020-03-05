لمدة 20 ثانية.. الطريقة الأمثل لغسل اليدين للوقاية من الفيروسات

المستقلة /ينصح مسئولو الصحة، بغسل اليدين باستمرار بشكل صحيح، حيث إنه أمر ضروري لمنع انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن كونه يساعد على تنظيف اليدين جيدًا، ويزيل الأوساخ التي تتغذى عليها الجراثيم.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC”، إن هناك عدة حالات ينبغي غسل اليدين قبلها وبعدها، “ويشمل ذلك قبل وأثناء وبعد إعداد أو تناول الطعام، وبعد استخدام المرحاض أو مساعدة الأطفال على التبول، وكذلك بعد العطاس أو السعال ورعاية شخص مريض، وأيضا بعد لمس القمامة”.

وتوصي مراكز CDC بغسل اليدين لمدة 20 ثانية، أو غناء أنشودة “عيد ميلاد سعيد” مرتين أثناء ذلك، حيث إنها الطريقة الأفضل للقضاء على الجراثيم.