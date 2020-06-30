لمتبعي الصيام المتقطع.. 5 أخطاء تمنع من فقدان وزنك

الصيام المتقطع أحد الأنظمة الغذائية التي يتبعها الكثيرون وأثبت فعاليته في إنقاص الوزن، كما أنه مناسب لقطاع عريض من الناس لأن آثاره الجانبية قليلة مقارنة بباقى الأنظمة الغذائية طالما يتم اتباعه وفقًا للمعايير المحددة، ولكن هناك بعض الأخطاء التي يرتكبها البعض أثناء اتباع هذا النوع من الرجيم، مما يتسبب في عدم فقدان الوزن و يسبب بعض الأضرار الصحية.

الصيام المتقطع حمية غذائية تعتمد على الانقطاع عن الطعام لفترة وتناول الماء فقط، وتقنين الساعات التي يتم فيها تناول الطعام، ويساعد على فقدان الوزن ويتحكم في مستوى السكر بالدم، مما يقلل فرص الإصابة بالسكري، ويساعد في مقاومة الشيخوخة، ولكن قد يحمل بعض المخاطر عند القيام ببعض الأخطاء أثناء تنفيذه، وفقًا لما نقلت مجلة “الكونستلو” عن “Eat this”، وتتمثل فيما يلي:

1-عدم الاهتمام بتناول الطعام الصحي

يقوم البعض بتنفيذ ذلك النظام ظاهريًا فقط، عن طريق الانقطاع عن تناول الطعام لعدد من الساعات، ولكن في الوقت المحدد للأكل لا يحصل الشخص على جميع العناصر والمغذيات الضرورية التي يحتاجها جسمه، مثل البروتين والكربوهيدرات والدهون الصحية، وكذلك المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم للتغذية السليمة.

2- تناول الأطعمة غير الصحية

يقوم البعض خلال الساعات المخصصة لتناول الطعام بتناول أطعمة غير صحية مثل الحلوى المصنعة، والأطعمة المعلبة، والوجبات الجاهزة والأطعمة المقلية والغنية بالدهون المشبعة، قد لا يتسبب ذلك في عدم فقدان الوزن فقط بل يعود على الجسم بالكثير من المخاطر، وذلك لأن وقت الصيام يبدأ الجسم بتفكيك المكونات التالفة ثم يستخدمها للحصول على الطاقة اللازمة له، هذه العملية تنظف وتشفى الجسم، وهذا يعني أيضًا أن الجسم يصبح أكثر حساسية للطعام الذي يتناوله وكلما كان الطعام غير صحي ومناسب زادت المخاطر الصحية.

3- عدم الاهتمام بشرب الماء

في نظام الصيام المتقطع خلال ساعات الصيام، وكذلك في الوقت المخصص لتناول الطعام يجب أن يحرص الشخص على شرب كميات وفيرة من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم، وتحسين تدفق الدم لجميع أجزاء الجسم، وكذلك الجهاز الهضمي لتحسين عملية هضم الطعام والتمثيل الغذائي.

4- عدم تقييد السعرات الحرارية

يقوم البعض بتناول كميات كبيرة من الطعام خلال ساعات الفطور قد يعطي ذلك نتيجة سلبية، ولذلك يجب حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم وإعداد الوجبات وفقًا لتلك السعرات دون حرمان الجسم من الطعام الصحي والمغذيات الضرورية التي يحتاجها، وعدم تقليل أيضًا في السعرات بحيث تكون أقل مما يحتاجه الجسم فيتسبب ذلك بالتعب العام والضعف وبعض المشكلات الصحية الأخرى.

5- تناول الطعام بسرعة

يشعر البعض بالجوع بسبب الصيام لساعات طويلة ما يجعلهم يلتهمون الطعام سريعًا، ويتسبب ذلك في تناول كميات كبيرة من الطعام، كما أنه يتسبب في الإصابة بعسر الهضم، ويقلل من فرص خسارة الوزن، لذلك يجب التمهل في تناول الطعام والاهتمام بالمضغ الجيد.