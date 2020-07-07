لمبرغيني تتحطم بعد 20 دقيقة من شرائها

تسبب عطل فني بتحطم سيارة لمبرغيني سعرها مائتي ألف جنيه إسترليني بعد عشرين دقيقة من شرائها.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة ” ذا صن” البريطانية، أن حادثاً وقع لسيارة لمبرغيني رمادية، عندما توقف سائقها العاثر الحظ على طريق خارجي قرب ويكفيلد بسبب عطل فني، مما أدى إلى اصطدام سائق به من الخلف .

وأضافت أن الحادث تم بعد شرائها وخروجها من معرض السيارات فقط ب20 دقيقة. وجاء تعليق شرطة مدينة (يوركشير) على تويتر “إنه مجرد حادث سيارة ولكن هذه المرة فإن السيارة لمبرغيني وعمرها 20 دقيقة فقط بعد أن توقفت بسبب خلل فني، وتعرضت للاصطدام من قبل سائق من الخلف” وقال متحدث باسم الشرطة: “إن سيارة فان صدمت اللمبرغيني من الخلف مما أدى إلى إصابة سائقها بأضرار بسيطة في الرأس”.

وعلق أحد مستخدمي تويتر قائلاً “نتمنى أن تكون السيارة قد سُجلت في التأمين.”