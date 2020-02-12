لماذا يصاب الرجال بكورونا أكثر من النساء؟

المستقلة / كشفت دراسات حديثة أجريت على مرضى “كورونا” في مركز تفشي الفيروس، ووهان الصينية، أن عدد الرجال المصابين بالمرض يزداد ويفوق عدد المرضى من النساء.

ومن بين مرضى مستشفى ووهان الموثقين في دراسة واحدة، تبين أن 54% منهم رجال. وأظهرت دراسة سابقة أخرى للمرضى في المستشفيات، أن نسبة الرجال المصابين بالفيروس وصلت إلى 68%، وفقا لتقارير Business Insider.

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والآن، يحاول الباحثون تحديد ما الذي يجعل الرجال أكثر عرضة لـ”كورونا”، أو كون النساء والأطفال محميين من المرض بصورة أكبر.

ووجدت دراسة شملت 138 من أوائل مرضى فيروس “كورونا” الجديد، ممن أُدخلوا إلى مستشفى في ووهان، أن 54.3% منهم رجال.

وانتقل أكثر من ربع المرضى إلى وحدة العناية المركزة (ICU)، وتوفي أكثر من 4% في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من أن أصغر مريض يبلغ من العمر 22 عاما، إلا أن متوسط العمر كان أعلى من ذلك بكثير: نحو 56.

ووجد فريق البحث أن ما يقرب من نصف مرضى فيروس “كورونا”، 46.4%، لديهم حالة واحدة كامنة على الأقل، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والسرطان.

وعلى الرغم من أن المعدلات تبدأ في المحاذاة بشكل وثيق أكثر، بعد انقطاع الطمث لدى النساء (بين سن 45 و55 عاما)، فإن الرجال أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم، مقارنة بالنساء.

ويعاني أكثر من 33% من الرجال في الولايات المتحدة، من ارتفاع ضغط الدم، في حين أن 30.7% من النساء يعانين من الحالة هذه.

ويمكن لمستويات سكر الدم المرتفعة المرافقة لمرض السكري، أن تتغذى على الجزيئات الموجودة في الجهاز المناعي، التي من شأنها أن تساعد أجسامنا على مكافحة العدوى. وترتبط حالات مثل أمراض القلب، بالتهاب يمكن أن يكون إما استجابة مناعية أو حالة تدمر الأنسجة، ما يجعلها أقل مقاومة للعدوى. ويمكن أن يكون لعلاج السرطان التأثير نفسه.

وعلى سبيل المثال، تفشى مرض “السارس” عام 2003 بين نساء تتراوح أعمارهن من 20 إلى 54 عاما، ولكنه حقق انتشارا أكبر بين الرجال الأكبر سنا (55 وما فوق).

وعندما درس باحثو جامعة Iowa انتشار الفيروس بين الفئران الذكور والإناث، تبين أن الذكور أكثر عرضة للإصابة بالسارس. وأشارت اختبارات أخرى إلى أن الأستروجين قد يمنع الفيروس بالفعل من إصابة الخلايا، ولكن لم يتضح أن الأمر نفسه يحصل لدى البشر أيضا.

وفي تفسير مبسط، كتب مستشفى Zhongnan بجامعة ووهان: “التفسير المحتمل هو أن عدوى nCoV لدى المرضى في التقرير السابق، ارتبطت بالتعرض المرتبط بسوق ووهان للمأكولات البحرية Wholesale، وأن معظم المرضى المصابين كانوا من العمال الذكور”.

وإذا ثبت ذلك، ربما تختفي الفجوة بين الجنسين فيما يتعلق بإصابات “كورونا”، مع ظهور المزيد من حالات الإصابة.