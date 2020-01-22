لماذا يزيد الشعور بالاكتئاب في شهر 1؟

المستقلة / تشير الدراسات إلى أن تعرض كثيرين لنوبات الاكتئاب في (كانون الثاني) أكثر من أي شهر آخر، حسب موقع إنسايد إيدشن.

وبينما يكون الناس في حالة من البهجة بسبب الأجواء الاحتفالية في (كانون الأول)، يتغير المزاج العام في (كانون الثاني) بسبب الطقس والمشاكل المالية.

وتشير الإحصائيات إلى أن الأمريكيين يراكمون حوالي 1300 دولار من الديون في المتوسط عند التسوق لأعياد الميلاد ورأس السنة، ويجد كثيرون أنفسهم تحت وطأة مستحقات بطاقات الائتمان في (كانون الثاني).

وتقول شارون إيبرسون كبيرة المراسلين الماليين في سي إن بي سي “غالبية المستهلكين يقولون إنهم سيسددون هذه الديون خلال 3 أشهر، في حين يفضل 15% تسديد الحد الأدنى في بطاقة الائتمان، ما يزيد من فترة السداد لغاية 5 سنوات وتتراكم الفائدة إلى نحو 600 دولار”.

لكن التمويل الشخصي ليس السبب الوحيد الذي يجعل الناس يشعرون بالضيق والاكتئاب في (كانون الثاني)، فهو الشهر الذي يشهد الاضطرابات العاطفية الموسمية، وهي مشكلة مزاجية تحدث عندما تتغير الفصول، وعادة ما تبدأ في الخريف والشتاء وتستمر حتى الربيع.

وقالت الدكتورة ويندي وولش: “قلة الضوء تسبب أعراض الاكتئاب، وبحلول الأسبوع الثالث من (كانون الثاني) يزداد الشعور بالإحباط، ونحن نتحدث الآن عن ثلاثة أسابيع من السنة الجديدة يعاني فيها الكثيرون من مشاكل مالية”.

وأشارت وولش إلى أن ممارسة التمارين الرياضية، وتوفيرالمال للأعياد قبل وقت طويل، يمكن أن يساعدا في محاربة تلك المشاعر، حسب موقع إنسايد إيدشن.