لماذا يتأثر محرك السيارة ويضعف عند تشغيل التبريد

المستقلة/ بعض السائقين لا يستطيعون الاستغناء عن التكييف في سياراتهم بسبب الارتفاع الشديد الذي نواجهه هذة الفترة و لكن في بعض الاحيان يواجة البعض مشاكل في التكييف و ابرزها هو ضعف شديد في اداء المحرك عند تشغيل التكييف و في هذا السياق نستعرض اسباب هذة المشكلة .

اسباب ضعف السيارة عند تشغيل التكييف :

1- ضعف كهرباء السيارة حيث أن كمبروسر المكيف عند تشغيله يتسبب في زيادة الحمل على المحرك، وضعف الكهرباء الواصلة للمحرك مع تشغيل المكيف يضعف المحرك .

2- نقص زيت الكباس .

3- تسريب في غاز الفريون

4-وجود مشكلة في الكمبروسور .

5- تلف أحد البوجيهات فعند تشغيل التكييف يزيد الحمل على المحرك .

6- خلل في دورة التبريد او مضخة المياه .

7- وجود مشكلة في أحد صمامات الهواء في المحرك .

8- تركيب سير الكاتينه بشكل خاطئ .

عند ملاحظة اي مشكلة في التكييف او ضعف شديد في السيارة يجب ان تذهب لفني متخصص لأصلاح المشكلة حتي لا تتفاقم و تتلف اي جزء اخر في السيارة .