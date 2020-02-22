لماذا هدد الملك فاروق الفنان فريد الأطرش برفع دعوي قضائية ضده؟

(المستقلة) – منى شعلان/رغم عزوف الفنان الراحل فريد الأطرش عن الزواج، لاعتقاده أن الزواج من الوسط الفنى لا يكون أسرة وينتهي بالطلاق والانفصال، إلا أن المرأة كانت شيئا أساسيا في حياته، لذلك تعددت علاقاته العاطفية، والتي كان من بينها الملكة ناريمان الزوجة السابقة للملك فاروق آخر ملوك مصر قبل 1952، وذلك وفقا لصحيفة “الحياة”.

وبدأت علاقة فريد الأطرش، بالملكة ناريمان، حينما أحيا حفلة عرسها بناء على رغبتها، وحين غادر فاروق ومعه ناريمان إلى أوروبا، لم تحتمل الحياة في الغربة، فحصلت على الطلاق وعادت إلى القاهرة.

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وتحولت الصداقة بين فريد الأطرش، وناريمان إلى حب جارف من جانبه، وتقدم لخطبتها ، ولكنها رفضت وتسبب ذلك فى اصابته بذبحه قلبية.

وبعد أن تخلى الملك فاروق عن العرش، حاول فريد الأطرش أن يكشف بعض الأمور الخاصة عما فعله الملك أثناء تواجده في الحكم.

وقرر “الأطرش” تلحين فيلم “قصة حبي” الذي كتبه يوسف عيسى وأخرجه بركات، وكانت قصته تتحدث عن الملك فاروق الذي استغل سلطاته من أجل إبعاد الأحباء عن بعضهما البعض بعد أن تعاهدا على الحب والزواج، ليتدخل ويخطف الفتيات لنفسه ، مثلما فعل الملك فاروق ، وخطف ناريمان من خطيبها المحامى المرموق ليتزوجها.

وأثار مايريد فعله الأطرش ، غضب الملك وهدد برفع دعوى قضائية ضد الفيلم وكتابه ، ليرد الأطرش ساخرًا بأنه يتحدى أن يكذب الملك السابق أحداث الفيلم.

ونشرت مجلة “أخر ساعة” في عددها الصادر يوم 2 سبتمبر عام 1955 هذه القصة بين الموسيقار فريد الأطرش والملك فاروق وتحديه له.