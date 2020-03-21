لماذا لم ينتشر كورونا بروسيا رغم جوارها للصين؟

المستقلة /تساءلت مجلة “نيوزويك” الأمريكية عن سبب عدم انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا أو البلدان المجاورة للصين، رغم العلاقات التجارية والعدد الكبير الذي يتنقل بين الصين وروسيا ذات الحدود المشتركة.

وتضع المجلة فرضيات لانخفاض عدد الحالات في روسيا والدول المجاورة للصين مثل الهند، من بينها عدم وصول الفيروس إلى العدوى في تلك الدول، أو بسبب مراقبة الحدود الفعالة لديها، أو نقص الفحص والإبلاغ عن الحالات والإفصاح عنها.

وتقول المجلة إنه من دواعي القلق الخاص أنه مع العلاقات الوثيقة مع الصين والموارد الوطنية واسعة النطاق، أبلغت روسيا عن 63 حالة فقط.

وتختم المجلة تقريرها إنه من الممكن أن بعض البلدان لا تبلغ عن أي أو العديد من حالاتها؛ للحفاظ على سمعتها، أو لمنع المصاعب الاقتصادية التي قد تكون مرتبطة بتدابير الاحتواء، مثل قيود السفر.

لكن المجلة تأمل أن يكون هذا العدد المنخفض يرجع إلى تحكم روسيا النشط وفحص الحدود، وألّا يكون السبب هو نقص في الفحوصات أو نقص في التقارير.

وفي نبرة تشكيك، تقول المجلة إنه إلى جانب الأدلة الأخيرة على أن روسيا كانت وراء العديد من حملات التضليل COVID-19 الأخيرة، فإن هذا يثير القلق من أن روسيا قد تلعب لعبة خطيرة مع الصحة العالمية. نأمل أن تكون هذه ببساطة حالة تحكم جيد على الحدود أو معدلات اختبار منخفضة، ولكن الوقت سيخبرنا بذلك.

وفيما يلي نص التقرير:

منذ أن بدأت جائحة فيروس كورونا المستجد في الصين في كانون الأول/ ديسمبر 2019، شهدنا انتشار الفيروس إلى أكثر من 160 دولة. وتضيف أن العديد من البلدان التي لديها علاقات سفر أو هجرة أو علاقات تجارية قوية مع الصين سجلت عددا منخفضا من الحالات. ويثير هذا السؤال: هل هذه الأرقام المنخفضة للحالة بسبب عدم وصول الفيروس إلى العدوى أو إثباتها، أم أنها بسبب مراقبة الحدود الفعالة، أم أنها تعكس نقص الفحص والإبلاغ؟

إن انتشار المرض المعدي من بلده الأصلي عملية معقدة تنطوي على العديد من العوامل، لكنها في جوهرها تتعلق بحركة الناس، وهناك العديد من المعايير التي يمكن استخدامها لتقدير الحركة بدقة: السفر (إلى الداخل والخروج) والهجرة والتجارة والقرب.

ووفق تلك المعادلة، فإنه من اللافت أنه تم الإبلاغ عن 63 حالة فقط في جميع أنحاء روسيا. وبالنظر إلى أن روسيا لديها علاقات قوية للغاية في مجال السفر والهجرة والتجارة مع الصين، فإن العدد المنخفض للغاية يثير تساؤلات، خاصة أن الدول الأخرى ذات العلاقات الوثيقة نسبيا -اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة- تشهد انتقالا محليا كبيرا.

ومن المثير للاهتمام أيضا، فإنه في 15 دولة تشترك في حدود برية أو بحرية مع الصين، تم الإبلاغ عن 310 حالات فقط؛ أبلغت الهند فقط عن أكثر من 100 حالة، وأبلغت 10 دول بين صفر وخمس حالات. بالنظر إلى أن العديد من هذه البلدان لديها علاقات تجارية وسفر كبيرة مع الصين، فإن المستوى المنخفض للحالات يثير الدهشة، إلى جانب روسيا، هناك مناطق أخرى من العالم لم تبلغ عن أي حالات COVID-19 أو العديد منها. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى أنه في أفريقيا، أبلغت مصر فقط عن أكثر من 100 حالة، حيث أبلغت معظم البلدان بين صفر إلى خمس حالات.

بالنسبة لـ54 دولة في أفريقيا، لم يكن هناك سوى 253 حالة من أصل 167.519 حالة في جميع أنحاء العالم. هناك العديد من الأسباب المحتملة لانخفاض عدد الحالات في العديد من هذه البلدان.

ما زلنا في المراحل الأولى لوباء COVID-19، لذلك ليس من المستغرب أن بعض البلدان لم يكن لديها أي حالات ولا تعاني حتى الآن من انتقال الفيروس محليا. لكن فهم سبب وجود حالات قليلة مُبلَّغ عنها في هذه البلدان ذات التواصل الجيد في بعض الأحيان أمر مهم للجهد العالمي لاحتواء انتشار الوباء، وهناك مجموعة من التفسيرات، بما في ذلك اتصالات السفر الضعيفة، والفرز الفعال للحدود والقيود على السفر، والآثار المناخية المحلية، ونقص الفحص أو نقص التقارير.

عند النظر في معيار السفر، فإن العديد من البلدان المعنية لديها مستويات منخفضة للغاية من تبادل السفر مع الصين. ومما يضاعف ذلك القيود المفروضة على السفر التي طبقتها الصين خلال المراحل الأولى لتفشيها، والتي قد تكون أخرت وصول COVID-19 إلى العديد من البلدان في جميع أنحاء أفريقيا. في هذا السيناريو، من المحتمل أن تزداد أعداد الحالات بشكل كبير خلال الأسبوعين القادمين بسبب الانتقال المستمر الواسع النطاق في العديد من البلدان الأوروبية ذات روابط السفر القوية إلى إفريقيا.

لا تزال بعض الدول التي لديها روابط جيدة للغاية للسفر والهجرة والتجارة مع الصين لديها أرقام حالات متشابهة – كل من اليابان وسنغافورة بها أقل من 1000 حالة. بالنسبة لهذه البلدان، كان هناك فحص مبكر ومكثف للحدود ومراقبتها، الأمر الذي ربما أدى إلى تقييد الإرسال المحلي. إذا استمرت هذه الإجراءات، فمن المحتمل أن تشهد هذه البلدان زيادات بطيئة فقط في أعداد الحالات خلال الأسابيع المقبلة.

من المثير للاهتمام أن نرى أن معظم الحالات العالمية توجد شمال مدار السرطان. في الوقت الحاضر، لا يوجد سوى 2025 حالة جنوب مدار السرطان. تشكل أعداد الحالات في البلدان المقيمة في المناطق الاستوائية أو الشتاء الحالي في نصف الكرة الجنوبي 1.29 في المئة فقط من الحالات العالمية. يمكن أن يعكس هذا علاقات السفر والتجارة العالمية مع الصين، أو يمكن أن يعكس تأثيرات المناخ على انتقال COVID-19.

من الممكن أيضا أن يكون النطاق الواسع للأمراض المعدية المدارية قد أخفى تحديد حالات COVID-19، التي غالبا ما تظهر بأعراض خفيفة وغير محددة.

إذا كانت روابط السفر مع الصين هي العامل المحدد، فمن المرجح أن ترتفع الحالات خلال الأسبوعين المقبلين. وإذا كان المناخ يؤثر على انتقال الفيروس، فقد تظل الحالات منخفضة حتى الطقس البارد في نصف الكرة الجنوبي، وإذا كانت هناك أمراض أخرى تخفي حالات COVID-19، فمن المحتمل أن تظل الحالات المبلغ عنها منخفضة في هذه الدول.

لكن الأخطر هو أن يكون سبب انخفاض مستويات الحالات المبلغ عنها في العديد من البلدان هو عدم وجود اختبار أو نقص في الإبلاغ.

تنتهج العديد من الدول بنشاط سياسات يتم فيها اختبار الأشخاص الذين يعانون من مرض خطير، وسجل سفر إلى منطقة بها انتقال محلي قوي، بما في ذلك المملكة المتحدة. وسيؤدي ذلك إلى نقص كبير في الإبلاغ عن أعداد الحالات، ويمكن أن يعرض للخطر القدرة على احتواء الوباء، كما ذكرت منظمة الصحة العالمية: “لا يمكنك محاربة فيروس إذا كنت لا تعرف مكانه. ابحث عن كل حالة واعزلها واختبرها وعالجها ، لكسر سلاسل انتقال العدوى”.

قد لا تمتلك البلدان الأخرى ببساطة البنية التحتية والموارد اللازمة لإجراء اختبارات على نطاق واسع، ما يحد من قدرتها على السيطرة على المرض داخل البلد، ويحتمل أن يخلق نقاطا ساخنة، حيث يمكن للفيروس الانتشار باستمرار.

من الممكن أيضا أن بعض البلدان لا تبلغ عن أي أو العديد من حالاتها؛ للحفاظ على سمعتها، أو لمنع المصاعب الاقتصادية التي قد تكون مرتبطة بتدابير الاحتواء، مثل قيود السفر، ومن دواعي القلق الخاص أنه مع العلاقات الوثيقة مع الصين والموارد الوطنية واسعة النطاق، أبلغت روسيا عن 63 حالة فقط.

من الممكن أن يعكس هذا العدد المنخفض تحكم روسيا النشط وفحص الحدود، هناك قلق من أن هذا يعكس إما نقصا في الفحص أو نقصا في التقارير.

إلى جانب الأدلة الأخيرة على أن روسيا كانت وراء العديد من حملات التضليل COVID-19 الأخيرة، فإن هذا يثير القلق من أن روسيا قد تلعب لعبة خطيرة مع الصحة العالمية. نأمل أن تكون هذه ببساطة حالة تحكم جيد على الحدود أو معدلات اختبار منخفضة، ولكن الوقت سيخبرنا بذلك.

هذه جائحة تتكشف ديناميكيا، وستتطلب جهودا متضافرة من المقاطعات حول العالم للسيطرة. وكما يقول المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس: “نحن جميعا في هذا الأمر معا”.