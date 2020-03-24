لماذا لم تشارك الدكتورة خلود بالفريق الطبي لكورونا؟

المستقلة /انتشرت خلال الأيام الماضية دعوات للفاشنيستا الكويتية الدكتورة خلود، للمشاركة في علاج مصابي كورونا المستجد “كوفيد – 19″، ضمن الفريق الطبي بالكويت حتى ولو اقتصرت المشاركة على أهل دائرتها، على اعتبار أنها من الطبيبات ذات الكفاءة وتقدم دائمًا النصائح والوصفات الطبية، وهو ما جعلها تحسم الجدل حول هذا الأمر وتكشف السبب وراء عدم مشاركتها.

وقالت الدكتورة خلود، في بث مباشر “لايف” شاركت به متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام”، إن تخصصها طبيبة عامة، وتقدمت للتطوع ضمن الفريق الطبي لدى وزارة الصحة للمشاركة في علاج المصابين، مؤكدًة أنها لم تترك وظيفتها في الطب كما يشير البعض.

وتابعت الدكتورة خلود قائلًة: “عندما تقدمت كنت مريضة وبعمل عملية ووقتها كان التطوع من خلال التسجيل في أبلكيشن وده كان بالنسبة للأشخاص اللي مو بالصحة يتطوعون عادي والأشخاص المسجلين بالصحة مشاركتهم بتكون عن طريق الجمعية الطبية ثم التسجيل في الأبلكيشن”.

وأكدت الفاشنيستا الكويتية أنها سجلت اسمها في الأبلكيشن ثم تحدثت مع الجمعية الطبية بأنها وضعت اسمها في الأبلكيشن جاهزة لتقديم شيء حق ديرتها، مستطردًة: “المشاركة مو بكيفي أنا سجلت وفي دكاترة تانية مسجلين والموافقة بالأولوية”.

وأكدت الدكتورة خلود أن الأولوية بالنسبة للجمعية يكون بحسب تخصص كل طبيب كما أن الاحتياج يكون بحسب التخصص فمثلًا طبيب الباطني والعيون ربما يكون الاحتياج لهم بشكل أكبر، مضيفًة: “في الجمعية أخذوا بالأولوية وعندما يكون هناك حاجة بحق طبيبة عامة في مكان ما سأكون جاهزة ومو بكيفي ألبس بالطو واركب في ترتيبات وأولوية”.

وتطرقت مع متابعيها للحديث عن عائلتها، فقالت في ردها على سؤال حول من يتزوج من أبنائها أولًا فقالت: “أول واحد يتزوج من عيالي هو (خالد) أحس البنات هيخطبونه، وهو ما يشبهه أخواته التوأم”.

وبشأن من قام بتسمية خالد بهذا الاسم قالت: “خالد سماه أمين وهو كان يبي هذا الاسم وما أقدر أكسر بكلامه لإنه أول ولد له وكنت أريد تسميته يوسف، وقال لي لأ هسميه خالد، أما أسماء البنات التوأم اخترتها من الإنترنت وركبت اسمين على بعض طلعوا ليان وليليان، وبنتي الكبيرة اسمها الحقيقي خلود وليس اسمًا آخر”.

وكشفت مفاجأة لمتابعيها قائلًة إنها أجرت عملية تجميل في “الخشم”، إلا أنها لم تنجح فقالت: “عملت عملية في خشمي وما ضبطت وكانت السلبيات ربما تكون في تليفات أو غيره ولكن أنا خشمي صار أعوج وإن شاء الله هعيد إجرائها تاني”.

وفاجأها زوجها أمين خلال اللايف بإحضار قالبين من التورتة للاحتفال بيوم الأم، وقالت: “حبيبي من هالمفاجأة الجميلة حياتي إنت أمين”، فردّ عليها قائلًا بأن خلود الصغيرة هي من أشارت عليه بأنه لابد من عمل مفاجأة حق ماما.