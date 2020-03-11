لماذا لا يتم تكليف حيدر العبادي لـ تشكيل الحكومة القادمة : نائب يجيب

المستقلة / متابعة /- كشف النائب حنين قدو، عن وجود “فيتو سياسي” يمنع، رئيس الوزراء السابق، حيدر العبادي، ورئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، من تولي منصب رئيس الوزراء في الظروف الراهنة.

وقال قدو في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاربعاء ، إن “العراق يمر بفترة حساسة للغاية، مع تراكم الازمات بمختلف عناوينها”، لافتاً إلى أن “هناك شبه اجماع على فيتو سياسي من أغلب الاطراف السياسية على عدم تولي أي من رؤساء الحكومات العراقية بعد 2003 منصب رئاسة الوزراء مرة أخرى، لأسباب متعددة، أبرزها إرضاء المتظاهرين، أو لعدم قناعة تلك القوى بأداء أي منهم ولكل منهم أسبابه”.

وأضاف قدو، أن “هناك قوى وأطراف ولكنها محدودة تفكر بعودة المالكي، أو العبادي، أو تجديد الثقة لبقاء عبد المهدي في رئاسة الوزراء ولكن المؤيدين لآرائهم محدودين، والاغلبية يدعمون فكرة ترشيح شخصية جديدة لإدارة المرحلة القادمة”.

وكان النائب عن تحالف البناء، حسين عرب، قد كشف الاثنين (9 اذار 2020) عن آخر تطورات ملف اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد فيما الى ان رؤى جديدة لحسم الملف قضت بتقديم 3 اسماء.

وقال عرب، انه “لغاية الآن لم يطرح اي اسم بشكل رسمي او بكتاب رسمي يرسل الى رئيس الجمهورية برهم صالح”.

وأضاف، أن “الكتل السياسية في طور التشاورات فيما يخص تداول الاسماء التي طرحت في السابق، ولم يتم التوصل الى اية نتيجة حتى الآن”.

وأشار إلى أن “بعض الكتل تقدمت بمقترح جديد، على ان يتولى منصب رئاسة مجلس الوزراء في المرحلة الراهنة شخصية من قيادات الكتل السياسية لأسباب كثيرة منها توفر الخبرة الكبيرة، لذلك وفق هذا المقترح طرحت اسماء هادي العامري، وفالح الفياض، ونوري المالكي”. ‏