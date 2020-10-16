لماذا قررت إسرائيل منع “محمد عساف” من دخول فلسطين ؟ وما موقف الإمارات

المستقلة/ منى شعلان/ فى خطوة تصعيدية قامت إسرائيل بسحب تصريح الدخول الممنوح للفنان الفلسطيني محمد عساف، للأراضي الفلسطينية ، بسبب دعوته للنضال ضد إسرائيل على حد زعمها.

ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية، عن عضو الكنيست من حزب الليكود آفي ديختر، قوله، إن القرار بسحب تصريح الدخول من عساف، جاء إثر الكشف عن مقاطع فيديو، يدعو فيها إلى النضال ضد إسرائيل.

وذكر ديختر: “رغم أن إسرائيل لا تستطيع منع عساف من دخول الضفة الغربية كونه يحمل الجنسية الفلسطينية، إلا أن الدولة تعمل مع وكالة أونروا، لوقف أنشطة عساف في الوكالة الدولية”.

واستطرد: “يتم فحص إمكانية العمل مع الإمارات من أجل دراسة كيف يمكن منع عساف من مواصلة أنشطته التحريضية”.

وحصل عساف، الذي تعود جذوره إلى قطاع غزة، على التصريح بصفته سفير الشباب لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.

وفي تغريدة لعساف المقيم فى دبي، تعليقا على الأمر عبر تويتر قال: “حبي وانتمائي لبلدي وتمسكي بالثوابت والقيم الوطنية شيء أفخر به كوني أحد أبناء الشعب الفلسطيني المرابط وما يتردد عن منعي من دخول الأراضي المحتلة الفلسطينية والقدس وغزة ما هو إلا استمرار لسياسات القمع وكبح الحريات التي يعاني منها أبناء شعبي الذي أنتمي إليه قلبا وكيانا وروحا ولن يثنيني عن حب بلادي والتغني بها في كل المحافل، أي شيء بقلبي يا بلد”.

وتضامن عدد كبير من المغردون العرب مع الفنان الفلسطيني محمد عساف ، كما أعربوا عن دعمهم ،له أمام ما سموها “الحملة الإسرائيلية المعادية”.

وتصدر هاشتاغ #كلنا_محمد_عساف ، وأكد المغردون أن “قرار المنع يأتي ضمن المساعي الإسرائيلية وحربها المتواصلة على المثقفين الفلسطينيين الملتزمين بالقضية”.

وكتب أحد المغردون قائلا :”الاحتلال يصّر على العنجهية وسياسة قتل الحريات الآن الحملة المنظمة تُشن على الفنان الفلسطيني محمد عساف بسب اغانيه وصوته المتضامن مع اهله لذلك تم منعه من الدخول للأراضي الفلسطينية”.

الاحتلال يصّر على العنجهية وسياسة قتل الحريات الآن الحملة المنظمة تُشن على الفنان الفلسطيني محمد عساف بسب اغانيه وصوته المتضامن مع اهله لذلك تم منعه من الدخول للأراضي الفلسطينية.#كلنا_محمد_عساف

محمد عساف قلباً وقالباً♥️ pic.twitter.com/nVltawsrPu — khaled Abd Alnasser 🇵🇸 (@AbuNasser98) October 16, 2020

وأضاف أخر :”غسان كنفاني كان مجرد كاتب بيحارب المحتل بقلمه ، ناجي العلي كان مجرد رسّام بيحارب المحتل بريشته وافكاره ، الإحتلال بيحارب الجهاد والفن والفِكر والثقافة ،الإحتلال بيحارب كل ما هو فلسطيني جميل.

• غسان كنفاني كان مجرد كاتب بيحارب المحتل بقلمه.

• ناجي العلي كان مجرد رسّام بيحارب المحتل بريشته وافكاره.

الإحتلال بيحارب الجهاد والفن والفِكر والثقافة.

الإحتلال بيحارب كل ما هو فلسطيني جميل.

#كلنا_محمد_عساف 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 pic.twitter.com/6xEsLJb8ef — .🇵🇸 Taghreed (@A1tKeACFLNm8Zta) October 16, 2020

كما دعم أحد المغردون الفنان محمد عساف ، قائلا:” مهما يحاولوا يبعدوك .. وطنك عايش جواك وبأخلاقك وصوتك دخلت قلوبنا كلنا معاك وبندعمك #محمد_عساف.

وسخر أحدهم من إسرائيل فى تغريدة له :” كيان كامِل ويسمّي حاله “دولة” مهدّد من الأغاني الفلسطينيّة.