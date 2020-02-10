لماذا فاز كوبي براينت بجائزة الأوسكار؟

(المستقلة) – حسام الدين جمال – ينفرد كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية الراحل بإنجاز تاريخي خارج الملاعب، هو فوزه بجائزة الأوسكار قبل عامين.

براينت لقي مصرعه في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، بعدما تحطمت طائرة مروحية كان يستقلها مع 4 أفراد آخرين من بينهم ابنته جيانا التي توفيت هي الأخرى، وكان يبلغ من العمر 41 عاما عند وفاته.

ما سبب فوز كوبي براينت بجائزة الأوسكار؟:

براينت حصل على جائزة الأوسكار عام 2018، عن عن فيلمه “عزيزتي كرة السلة”، الذي تم تسميته كأفضل فيلم رسوم متحركة قصير في ذلك العام.

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الفيلم الصادر عام 2017 بلغت مدته 6 دقائق، ويتناول قصة حياة براينت ومسيرته مع كرة السلة، وقام النجم الأمريكي الراحل بكتابته والقيام بالأداء الصوتي له.

براينت استوحى فكرة الفيلم من خطابه الوداعي المؤثر بعد إعلان اعتزاله في عام 2016، بعد مسيرة حافلة امتدت لـ20 عاما.

إنجاز تاريخي:

براينت حقق العديد من الإنجازات الرياضية في كرة السلة، ومنها الفوز بالدوري الأمريكي للمحترفين 5 مرات مع فريق لوس أنجلوس ليكرز، فضلا عن التتويج بذهبية الأولمبياد عامي 2008 و2012 مع منتخب أمريكا.

وبجانب الإنجازات الرياضية، حقق براينت إنجازا فريدا بفوزه بجائزة الأوسكار، حيث أصبح أول رياضي يفوز بواحدة من جوائز الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم الصور المتحركة.

براينت الحاضر الغائب في حفل 2020:

في لفتة طيبة، حرص المخرج الأمريكي سبايك لي على تخليد ذكرى كوبي براينت في حفل أوسكار 2020، الذي أقيم فجر الإثنين.

وظهر سبايك لي في الحفل ببدلة بنفسجية اللون مع خيوط صفراء، ألوان فريق لوس أنجلوس ليكرز، حملت رقم 24 الذي ارتداه براينت حين كان لاعبا.