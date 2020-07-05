لماذا صفعت يسرا حلا شيحة على وجهها؟

كشفت الفنانة المصرية يسرا أنها قامت بصفع الفنانة حلا شيحة “6 مرات” على وجهها في أحد مشاهد مسلسل “خيانة عهد”

وقالت يسرا في لقاء مع برنامج “القاهرة الآن” على فضائية “العربية الحدث”، إن “الفنانة حلا شيحة نجحت في دورها لدرجة أن الناس كرهتها.. مضيفة هذا نجاح كبير”.

وقالت يسرا عن صفع حلا: “كان لازم أبقى قاسية لأنهم أخدوا أعز الناس عندي في حياتي وهو ابني.. لما ضربت حلا في المشهد رغم كرهي لذلك.. ضربتها بجد والقلم لبس من كل الزوايا”.

وأشارت يسرا أن “حلا شيحة لم تعلق نهائيا، رغم أن المشهد أعيد 6 مرات”.

وعن أصعب المشاهد خلال المسلسل أكدت أنه مشهد المشرحة.

وأكدت يسرا أنها تقوم بكل الأعمال المنزلية الآن في ظل جائحة كورونا، حيث منحت مساعديها في المنزل إجازة شهرا بعد رمضان.

وأكدت يسرا أن طاقم العمل كان يطهر المكان باستمرار حتى الأيام التي اضطروا للمبيت داخل موقع التصوير كانوا يحافظون دائما على التطهير.