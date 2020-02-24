لماذا سارت سوزان نجم الدين «حافية القدمين» في مهرجان الفجيرة؟

(المستقلة) – منى شعلان/ “أنا مهوسة بربنا هو حبيبي الوحيد” ، هكذا ردت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ، عندما سئلت فى إحدى اللقاءات التليفزيونية عن الشخص الذى تحبه أو المهوسة به.

وتعد الفنانة السورية سوزان نجم الدين ، من

من الفنانات التى تبدو على طبيعتها أكثر فى تصريحاتها ، وأيضا فى تصرفاتها بعدما ظهرت حافية القدمين ، وتقوم بعمل تدليك بسيط لقدمها، التي يبدو عليها الإرهاق ، أثناء تواجدها في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، التى تقام فى الفترة من 20 حتى 28 فبراير الجاري.

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وآثار ظهورها بهذا الشكل ، جدلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، لترد سوزان نجم الدين ، على هذا الجدل ، مؤكدة أنها تفاجأت وقتها بأن الأرض لم تكن متساوية والعشب فوقها مرهق في المشي، وكادت تقع أكثر من مرة، لذلك قررت المشي على راحتها.

وأشارت انا آخر همها ما يقال عنها ، وأنها انسانة متصالحة بشكل كبير مع نفسها وتقوم فقط بما تشعر به ويريحها ، وما في شئ ممكن يغضبها.

من ناحية أخرى تظهر الفنانة السورية سوزان نجم الدين ، كضيفة شرف ، ضمن أحداث مسلسل “لما كنا صغيرين” ، مع كوكبة من النجوم وهم خالد النبوى ومحمود حميدة وريهام حجاج وكريم قاسم ونسرين أمين ونبيل عيسى ومحمود حافظ، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد على ، وسيعرض فى شهر رمضان المقبل.

وتواجدت سوزان نجم الدين فى دراما رمضان الماضى بمسلسل “ابن اصول”، والعمل بطولة حمادة هلال ، أيتن عامر ،عماد رشاد ،إيناس كامل رانيا منصور ،محمد نجاتى ،فراس سعيد ،إسلام إبراهيم ،حمزة العيلى ،كريم أبو زيد ،وفاء سالم وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإنتاج سينرجى تامر مرسى وإخراج محمد بكير.