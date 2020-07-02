لماذا رفض عبدالحليم حافظ هذا المشهد؟

فيلم أبي فوق الشجرة من أكثر الأفلام العربية نجاحاً في تاريخ السينما حيث إنه ظل في دور العرض لفترة طويلة لم تحدث من قبل لاختلافه عن النمط السائد في ذلك الوقت وأيضا كان أقرب أعمال العندليب إلى قلبه.

وأثناء تصوير الفيلم حدث موقف لم يعرفه الكثير وهو عندما طلب المخرج حسين كمال من عبد الحليم حافظ تأدية مشهد معين ولكنه رفض لأول مرة كانت العندليب يرفض طلب لمخرج فيلمه بل تألم بسببه أيضا بحسب ما أوردت صحيفة “الوفد”.

كان المشهد يتطلب ظهور عبد الحليم حافظ عاري الصدر ومرتديا شورت فقط في أغنية قاضي البلاج مثل باقي الكومبارس والفنانين في المشهد ولكنه رفض.

على الرغم من أنه مشهد عادياً نراه في كل الأفلام ولكن العندليب رفض تأديته بعدها طلب منه المخرج تفسيرًا لسبب رفضه حيث كان خلع الملابس ضروريًا فلا يجوز أن يمثل البطل مشهد استعراضي على شاطئ البحر في الإسكندرية بملابسه كاملة.

لذلك ألح عليه حسين كمال لمعرفة السبب فرد العندليب بحزن: “حالتي الجسدية لا تسمح بتصوير المشهد عاري في هذه الحالة، وكشف عن صدره، قائلًا: تحب المنظر ده يبان؟.

فاندهش حسين كمال حيث كان جسد عبدالحليم مليء جروح وخدوش وندبات في كل أنحاء صدره بأثر المشارط الجراحية من جراحات وعلاج سنوات طويلة تركت أثر على جسده الهزيل من مرض البلهارسيا الذي أصيب به في صغره.

ووافق حسين كمال على ارتداء عبد الحليم حافظ قميص صيفي يداري بعضًا من جسده الجريح وبعد الانتهاء من الفيلم كان على موعد مع المستشفى الذي مات فيه في لندن عن عمر 47 عامًا.