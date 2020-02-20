لماذا ترفض عبلة كامل الظهور الإعلامي؟

المستقلة /طالب الجمهور الفنانة إسعاد يونس باستضافة الفنانة القديرة عبلة كامل، لكن الأخيرة رفضت بحسب ما كشفت إسعاد.

وقالت إسعاد خلال حلقة الاحتفالية بمسلسل “حديث الصباح والمساء”، من برنامجها “صاحبة السعادة” أنها لم تستضف عبلة كامل لرفضها الظهور الإعلامي، وأنها حاولت كثيرا معها لكنها رفضت.

وقالت إسعاد: “حاجة عبلة اللي مش عاوزة تيجي في البرنامج ومطلعة روحي، الناس واكلة وشي”.

ومسلسل “حديث الصباح والمساء” من إنتاج عام 2001، وهو سيناريو وحوار محسن زايد، ومن إخراج أحمد صقر، عن قصة الأديب العالمي نجيب محفوظ.

والمسلسل من بطولة ليلى علوي، أحمد خليل، أحمد ماهر، عبلة كامل، سوسن بدر، خالد النبوي، سلوى خطاب، نيللي كريم، توفيق عبد الحميد، علا غانم، عمرو واكد، موناليزا، محمد نجاتي، أحمد زاهر، وغيرهم.