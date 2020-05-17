لماذا ارتفعت إصابات كورونا بالسعودية؟

كشف مساعد وزير الصحة السعودي، الناطق باسم الوزارة، الدكتور محمد العبد العالي، أن سبب ارتفاع الإصابة لدى النساء والأطفال والمواطنين في الآونة الأخيرة، هو المخالطة المجتمعية.

وقال العبد العالي، خلال المؤتمر الصحافي اليومي الخاص، حول آخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة: “أسباب ارتفاع الإصابة لدى النساء والأطفال والمواطنين عامة في الآونة الأخيرة، هو المخالطة المجتمعية، لذا، أرجوكم احرصوا على أحبابكم، وابقوا آمنين”.

وأكد العالي، أنه بالرجوع إلى الحالات الماضية وأسباب إصابتهم، وجدنا عدم التزام البعض بالتباعد الاجتماعي، وذلك أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة لدى الإناث والأطفال، حيث ارتفعت نسبة الأطفال إلى 125 %، والنساء إلى 100 %.

وأضاف أن الجوائح والأوبئة، خاصة الفيروسية منها، تقف أو تندثر بعدة طرق، أهمها التحكم بوسيط (ناقل) العدوى، إضافة إلى تكون المناعة لدى الإنسان، إما الذاتية أو عن طريق اللقاحات.

وتساءل:”لماذا يوجد منع تجول جزئي ثم كلي؟ لماذا كل هذه الاحترازات والإجراءات؟ هل الهدف منها أن نقوم بإيجاد حيل للخروج من الأوقات التي تحمينا ونضر المجتمع؟ أم الواجب أن نزيد من حرصنا، ونحترز أكثر، لنبقى في مأمن نحن ومن نحب؟”.