لليوم الرابع على التوالي .. لا وفيات في ميسان بسبب كورونا

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان الاثنين عن عدم تسجيلها، لليوم الرابع على التوالي، أي حالة وفاة.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم ( 87)إصابةجديدة بفايروس كورونا المستجد،وشفاء (50)ولم تسجل حالة وفاة .

وأشار البيان الى ان الإصابات توزعت حسب المناطق في مركز العمارة ( الكفاءات ، ابو رمانة ، الحي الجامعي ، الدبيسات ، دور النفط ، مغربة ، قطاع 28 ، حي الحسين الجديد، حي الحسين القديم ، السراي ، حي المعلمين ، عواشة ، النواظم ، حي الشهداء ، حي الرسول ، حي الثورة ، الدبيسات) ، فضلا عن اقضية ونواحي المحافظة في الميمونة ، المجر ، القلعة ، كميت ، المشرح ، السلام ، الكحلاء

مبيناً بأن عدد النماذج المفحوصه 197 فقط ، مؤكدا قلة عدد المرضى المراجعين للمستشفيات .