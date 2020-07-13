لليوم الثاني .. انخفاض عدد الإصابات في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الاثنين، عن تسجيلها انخفاضا بعدد الإصابات بفايروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت 20 إصابة، في الوقت نفسه حافظت على نسبة شفاء متقدمة بشفاء 118 حالة ، فيما توفي 5 مصابين.

واشار إلى أن الإصابات توزعت حسب المناطق على مناطق مركز المحافظة(الكفاءات، حي الخضراء الجديدة ،قطاع 30، أبو رمانة ، الماجدية ، العرضات ، حي الخليج ، قطاع 28 )

واوضح أن عدد النماذج المفحوصه 76نموذجا، و عدد المفحوصين فحصا سريعا بلغ 406.