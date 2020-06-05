للوقاية من كورونا.. روبوتات لتقديم الخدمات في المطاعم

(المستقلة).. تسبب فيروس كورونا الذي احتاج العالمفي تغيير الكثير من ملامح الحياة، وخاصة داخل المطاعم التي أصبح من الضروري لها تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، ومع عودة الحياة تدريجياً بعد شهور من الإغلاق قرر مطعم في هولند على تطبيق قاعدة جديدة وغريبةلتفادى الإصابة بالعدوى الفيروسية.

فقد قرر مطعم دادوان، في مدينة ماستريخت، جنوب هولندا، باستبدال العاملين بمجموعة غير معتادة من العاملين الجدد بعد استئناف المطعم نشاطه مع تخفيف البلاد للقيود ويتمثل العاملين بالمطعم في روبوتات.

وفي التفاصيل، يقوم المطعم في الاعتماد على الروبوتات في تقديم كافة الخدمات بداخله، حيث يقدومون الأطعمة والمشروبات للزبائن لتقليل حركة الموظفين والزوار في أنحاء المكان منعاً لنقل أي عدوى فيروسية.

وتأتي هذه الروبوتات في الصور المنشورة على شكل إنسان، له ذراعين يستطيع الإمساك بأطباق التقديم وتظهر على وجوهها ابتسامة أو عبوس أحياناً، كما يقدمون أكواب المشروبات المختلفة، ويكون على الزبائن تسلم مشروباتهم بأنفسهم.

ولكن ما دور الموظفون البشر داخل المطعم، كل ما عليهم وضع الكمامات أمر ضروري، ومن ثم القيام بوضع المشروبات على صواني التقديم ثم يضغطون رقم الطاولة ثم يتراجعون لإفساح المجال أمام الروبوتات التي عليها توصيل الطلبات للطاولات.

يقول صاحب المطعم سواء أعجبك ذلك أم لا ، فقد تكون الخوادم الآلية هي الشيء الوحيد الذي يخفف من ذهن العملاء ويطبق التباعد الاجتماعي، ويعمل على ازدهار الأعمال مرة أخرى عندما تفتح المطاعم أبوابها أخيراً.