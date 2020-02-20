للوقاية من سرطان الثدي.. تناولي هذا النوع من المكسرات

المستقلة / توصل فريق من الباحثين إلى وجود فائدة مهمة من تناول نوع شهير من المكسرات، الذي يساعد في مكافحة سرطان الثدي.

كشف علماء جامعة مارشال الأمريكية أن الجوز يعتبر مصدرا مهما للدهون المفيدة ولمضادات الأكسدة، ويساعد على تخفيض ارتفاع ضغط الدم والالتهابات، بحسب ما نشره موقع جامعة “مارشال” الأمريكية.

وتبين من نتائج تحليل جينات فئران التجارب، أنه عند إضافته إلى النظام الغذائي، يقلل بدرجة كبيرة من حدوث الأورام في الفئران المبرمجة وراثيا لتطور سرطان الثدي.

وكشفت النتائج أن الجوز له تأثير مماثل على جسم الإنسان، خاصة بعدما أجرى الباحثون تجارب سريرية على مرحلتين من دون استخدام منتجات وهمية شملت نساء مصابات بسرطان الثدي.

وقام العلماء بتقسيم المرضى إلى مجموعتين، أضافوا لمجموعة الأولى الجوز خلال الوجبات، فيما تناولت المجموعة الثانية الوجبات من دونه لمقارنة النتائج.

وتناولت المجموعة الأولى أوقيتين من الجوز يوميا إلى غاية اليوم المحدد لخضوعهن للعملية الجراحية، وكشفت النتائج أن العينات تمثل أورام سرطان الثدي، وبعد مضي أسبوعين على أخذ هذه العينات، خضعت النساء لعملية ثانية، وجمع الباحثون خلالها مواد إضافية، ثم قارنوا التغيرات في التعبير الجيني بين العينات الجراحية والمواد البيولوجية الأصلية لكلتا المجموعتين.

وفي النهاية توصل الباحثون إلى أن تناول الجوز غير تعبير 456 جينا في أورام الثدي، وساعد على تفعيل المسارات التي تساعد على موت الخلايا المبرمج والتصاقها، وتثبيط انتشار الخلايا ومسارات الهجرة في العينات المأخوذة من المجموعة الأولى للنساء.