للمرة العشرين ..بايرن ميونخ يتوّج بكأس المانيا

(المستقلة)..توّج نادي بايرن ميونخ للمرة العشرين ببطولة كأس ألمانيا بعد فوزه على نظيره باير ليفركوزن بنتيجة 4/2 في المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس السبت.

وتقدم دافيد ألابا لبايرن ميونخ في الدقيقة 16 ثم عزز سيرجي غنابري التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 24 لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن ميونخ بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني عزز روبرت ليفاندوفسكي تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 59 قبل أن يقلّص سفين بيندر النتيجة بهدف لباير ليفركوزن في الدقيقة 63 ولكن عاد ليفاندوفسكي ليُسجل الهدف الرابع في الدقيقة 89 ليصبح هدف باير ليفركوزن الثاني الذي سجله كاي هافرتز في الدقيقة 95 من ركلة جزاء بلا فائدة.

وبتتويجه بكأس ألمانيا حقق بايرن ميونخ الثنائية المحلية فأضاف لقب الكأس إلى لقب الدوري الألماني ـ بوندسليغا ـ الذي توّج به في شهر يونيو الماضي ليكون الموسم الثاني على التوالي والثالث عشر في تاريخه الذي يتوّج فيه بالثنائية.

وحقق بايرن ميونخ رقماً قياسياً جديداً عقب التتويج بكأس ألمانيا إذ لعب 26 مباراة دون هزيمة فتعادل مرة واحدة فقط في هذا السباق منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وعلى الجانب الآخر فشل باير ليفركوزن في إضافة لقب كأس ثانٍ في رصيده بعد فوزه بنسخة 1993؛ خسر النهائي للمرة الثالثة في تاريخه فسقط في 2002 أمام شالكه وفي 2009 أمام فيردر بريمن وفي 2020 أمام بايرن ميونخ.