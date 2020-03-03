للمرة الثانية.. تأجيل انعقاد معرض بغداد الدولي للكتاب

(المستقلة)..قررت  اللجنة العليا المنظمة لمعرض بغداد الدولي للكتاب ( الدورة 22 ) تأجيل افتتاح المعرض الى يوم 14 نيسان، بدلا من الموعد المقرر سابقا في 9 آذار/مارس.

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ووجهت اللجنة بيانا الى الناشرين وجمهور المعرض جاء فيه :”بعد التداول مع الجهات الرسمية ذات العلاقة ، وبعد الاطلاع على آراء بعض الاخوة الناشرين المشاركين في معرضنا … وحرصا على سلامة المشاركين والزائرين ونجاح هذه التظاهرة الثقافية بكل ابعادها .قررت اللجنة العليا المنظمة لمعرض بغداد الدولي للكتاب ( الدورة 22 ) تأجيل افتتاح المعرض المقرر في يوم 9 آذار/مارس ،ليكون يوم 14 نيسان/ابريل ، ويستمر لغاية 23 نيسان/ابريل 2020″.

وشار البيان الى أنه بهذا التاريخ “يعود المعرض الى توقيت تنظيمه في السنوات السابقة بعد تأجيل إقامته لأكثر من مرة بسبب الظروف الراهنة”.

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