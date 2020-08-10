للمرة الثانية ..اخماد حريق في مستشفى الامام ( الحسن ) في كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية الدفاع المدني في كربلاء ، مساء الاثنين، عن إخماد حريق اندلع في مستشفى الإمام ( الحسن ) عليه السلام التركي سابقا للمرة الثانية .

وقال مصدر امني في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز الدفاع المدني استطاعت اخماد حريق في المستشفى دون أي أضرار بشرية “.

وأشار المصدر الى إن “المستشفى شهد حريقا للمرة الثانية بعد افتتاحه من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الشهر الماضي “.

الى ذلك أعلنت صحة كربلاء ، في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) مساء الاثنين ، بشأن الحريق الذي حصل قبل قليل في مستشفى الإمام الحسن المجتبى ( عليه السلام) “.

وقالت الدائرة في البيان إن ” الحريق ، حدث في غرفة الدافعات الهوائية اثناء التشغيل التجريبي من قبل الشركة المنفذة للمشروع” ، وتمت “السيطرة عليه بوقت قياسي دون حدوث أية أضرار جانبية تذكر “.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في (14 تموز 2020) مستشفى الامام الحسن (ع)، او ما يعرف بالمستشفى التركي، الا انه لم يدخل الخدمة ولم يستقبل أي مريض لأسباب مجهولة .