للمرة الأولى..ميسان في ذيل المحافظات بعدد الإصابات

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلنت دائرة صحة ميسان، الأحد، عن انخفاض عدد الإصابات بفايروس كورونا في المحافظة.

وقال بيان الدائرة أنها انها أصبحت في ذيل المحافظات بعدد الإصابات، مشيرا إلى تسجيل 23 إصابة وشفاء 100حالة ، فيما تسبب الفايروس بوفاة 3 اشخاص.

وأوضح البيان أن الإصابات توزعت على مناطق(حي الحسين القديم، حي المعلمين الجديد، الدبيسات ، العوفية ، 1000 دار ، حي الفاطمية ، ابو رمانة ، قطاع 30)

وبين أن عدد النماذج المفحوصة (PCR (57 316 ، منوهاً الى أن قلة عدد النماذج المفحوصة pcr هو نتيجة لإستخدام الاستخلاص اليدوي للنماذج لهذا اليوم فقط لقرب تنصيب جهاز استخلاص أوتوماتيكي جديد سيدخل الخدمة الأيام المقبلة ما يزيد من قدرة المختبر على إجراء عدد اكبر من الفحوصات..