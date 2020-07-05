للمرة الأولى .. حالات الشفاء تتجاوز الإصابات في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الأحد، عن تسجيلها إرتفاعاً بحالات الشفاء تفوق عدد الإصابات المسجلة وللمرة الأولى منذ الجائحة.

وقال بيان الدائرة أنها سجلت اليوم 100اصابة فيما سجلت 104 حالة شفاء ، فيما توفي 4 حالات.

وأشار البيان الى ان الإصابات توزعت حسب المناطق في مركز العمارة في إحياء (الزهراء ، الشهداء ، العامل، السرية ، الثورة، ابو رمانة ، قطاع 28 ، حي القاهرة ، عمارات المعهد،حي الجامعة، حي الكرامة ، فضلا عن اقضية قلعة صالح ، المجر ، الكحلاء

وبين أن عدد النماذج المفحوصه 386 نموذجا، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.