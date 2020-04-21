للمرة الأولى تاريخا .. بائعو النفط يدفعون للمشترين

هوى سعر برميل النفط الأمريكي ، إلى أقل من صفر دولار للمرة الأولى في التاريخ.

وللمرة الأولى في التاريخ سيضطر البائعون للدفع للمشترين لأخذ عقود آجلة للنفط.

وهوت اسعار النفط الاميركي لارقام تاريخية.

في الاثناء تم تداول عقود خام “برنت”، بحلول الساعة 08:50 بتوقيت موسكو، عند 26.43 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 5.88% عن سعر الإغلاق السابق.

وعزا خبراء هذا الهبوط لتراجع الطلب على الخام بسبب انتشار فيروس كورونا، واقتراب مستودعات النفط الأمريكية من الامتلاء.

ويأتي الانهيار في أسواق النفط وسط حالة من الركود الاقتصادي بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، والإجراءات التي تم اتخاذها لمكافحته.

ويحذر صندوق النقد الدولي من أن دخول اقتصادات العالم في دوامة من الهبوط سيكون الأعمق منذ الكساد العظيم في الثلاثينيات من القرن الماضي.