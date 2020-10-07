للعراقيين .. متطلبات تأشيرة تركيا وكيفية الحصول عليها + رابط التقديم

المستقلة /- يحتاج المواطنون العراقيون الذين يخططون للسفر إلى تركيا إلى تأشيرة للسماح لهم بالدخول وعبور الحدود.

في السابق كانت الطريقة الوحيدة للحصول على التأشيرة هي عبر التواجد الشخصي في السفارة أو القنصلية التركية أو عند الحدود بتأشيرة دخول عند الوصول. ومع ذلك، أصبح من الممكن الآن التقدم بطلب للحصول على تأشيرة تركيا من العراق عبر الإنترنت. تحل التأشيرة الإلكترونية الجديدة محل التأشيرة التقليدية “الختم” أو “الملصق”.

تأشيرة تركيا الإلكترونية هي تصريح سفر إلكتروني يسمح لجميع حاملي التأشيرات بالبقاء لمدة تصل إلى 3 أشهر في البلد حسب الجنسية والظروف الأخرى. يمكن استخدام تأشيرة تركيا الإلكترونية لأغراض سياحية أو تجارية.

إذا كان المسافر يمر عبر تركيا في طريقه إلى جهة أخرى، فلا يزال يتعين عليه الحصول على تأشيرة عبور تركيا . حيث يعد جواز السفر ساري المفعول وتذكرة الذهاب ضروريين للعبور عبر البلاد أيضًا.

نظرًا لوجود عدد كبير من السياح الذين يزورون البلاد حاليًا، تعتبر التأشيرة الإلكترونية وسيلة مهمة لتقليل طوابير الانتظار لدى سلطات الهجرة، وتبسيط العملية وضمان قدرة الزوار على التخطيط لرحلتهم إلى تركيا بكفاءة.

ما هي المعلومات التي يحتاجها العراقيون لتقديم طلب للحصول على تأشيرة تركيا

للحصول على تأشيرة تركيا الإلكترونية من العراق بنجاح، يجب على جميع المسافرين ملء نموذج طلب تأشيرة تركيا الإلكترونية مع بياناتهم الشخصية ومعلومات جواز السفر. وهو مطلوب لكل من تأشيرات العمل وتأشيرات السياحة.

يجب على المسافرين تقديم التفاصيل التالية في طلب التأشيرة الإلكترونية لتركيا :

الاسم واللقب

تاريخ ومكان الميلاد

رقم جواز السفر

تاريخ إصدار جواز السفر وتاريخ انتهاء الصلاحية

عنوان البريد الإلكتروني

الهاتف المحمول

كجزء من عملية تقديم طلب التأشيرة الإلكترونية، تتضمن متطلبات تأشيرة تركيا للمواطنين العراقيين الإجابة على سلسلة من الأسئلة الأمنية. كما يجب على مقدم الطلب تحديد بلد المنشأ والتاريخ التقديري لدخول البلاد.

من المهم أيضًا دفع رسوم التأشيرة الإلكترونية لإرسال الطلب للمراجعة. يمكن أن تؤدي الأخطاء في الطلب المقدم إلى تأخير في معالجة التأشيرة، لذلك سيحتاج المسافرون أيضًا إلى التحقق من أنهم قد ملأوا تفاصيلهم بدقة.

متطلبات الدخول للمواطنين العراقيين

من أجل الحصول على التأشيرة الإلكترونية لتركيا بنجاح، يجب أن يكون لدى المسافر بعض المستندات الأساسية المطلوبة من قبل حكومة تركيا . هذه هي متطلبات تأشيرة الدخول الإلكترونية التي يجب على المتقدمين بطلب للحصول على تأشيرة تركيا الإلكترونية الوفاء بها:

جواز سفر بمدة صلاحية لا تقل عن 150 يومًا من تاريخ الوصول.

عنوان بريد إلكتروني حيث سيتم إرسال الإخطارات والتأشيرة الإلكترونية عليه.

بطاقة خصم أو بطاقة ائتمان لدفع رسوم التأشيرة

المستند الأكثر أهمية والمطلوب للحصول على تأشيرة سياحة لتركيا هي جواز السفر. تحدد متطلبات جواز السفر للحصول على تأشيرة تركيا من العراق أن على مقدم الطلب التأكد من أن جواز سفره صالح حاليًا وسيظل ساري المفعول لمدة 150 يومًا على الأقل من تاريخ وصوله المتوقع إلى البلاد.

للحصول على تأشيرة تركيا الإلكترونية، يحتاج المسافرون أيضًا إلى عنوان بريد إلكتروني حيث سيتم إرسال الإشعارات والتأشيرة الإلكترونية عليه، وبطاقة خصم أو بطاقة ائتمان لدفع رسوم التأشيرة. حاليًا، لا توجد مستندات إضافية مطلوبة للحصول على تأشيرة سياحة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن صلاحية تأشيرة تركيا السياحية تعتمد على جنسية مقدم الطلب أو بلد الجنسية. يُسمح للمسافرين العراقيين بالبقاء في البلاد لمدة تصل إلى 30 يومًا خلال فترة الـ 180 يومًا مدة التأشيرة.

يتم إصدار تأشيرات الدخول مرة واحدة فقط للمواطنين العراقيين. تأشيرات الدخول المتعدد ليست متاحة بعد.

كيف يمكن للمواطنين العراقيين التقدم بطلب للحصول على تأشيرة تركيا

يمكن استكمال طلب تأشيرة تركيا للمواطنين العراقيين من أكثر الأماكن المفضلة إليك سواء المنزل أو المكتب. فكل ما سيحتاجه المتقدم هو اتصال بالإنترنت. يمكن تعبئة نموذج طلب تأشيرة تركيا الإلكترونية باستخدام الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر المحمول أو كمبيوتر سطح المكتب.

تتم معالجة معظم طلبات التأشيرة الإلكترونية لتركيا على الفور تقريبًا بعد تقديمها. ومع ذلك، لتجنب أي تأخير أو أي مشاكل أخرى، يفضل أن يقوم المسافر بتقديم طلبه قبل 48 ساعة على الأقل من رحلته المقررة إلى تركيا . كما أنه من الممكن التقدم بطلب التأشيرة الإلكترونية في أي وقت، حتى قبل عدة أشهر من تاريخ المغادرة المتوقع.

تتم مراجعة كل طلب من قبل دائرة الهجرة التركية، وننصح المتقدمين بعدم حجز رحلات الطيران أو الإقامة حتى يحصلوا على تأكيد الموافقة على التأشيرة.

بمجرد الموافقة، سيتم إرسال التأشيرة الإلكترونية مباشرة إلى البريد الإلكتروني لمقدم الطلب. كما سيتمكن ضباط مراجعة الجوازات في موانئ الدخول من التحقق من صلاحية تأشيرة تركيا الإلكترونية في نظامهم. ومع ذلك، يُنصح بالاحتفاظ بنسخة إلكترونية من تأشيرة تركيا للمواطنين العراقيين على الجهاز اللوحي أو الهاتف المحمول الخاص بالمسافر، أو إحضار نسخة مطبوعة لإظهارها لمسؤولي الهجرة إذا لزم الأمر.