للطلاب.. مشروب سحري لـ رفع التركيز وتحسين صحة الدماغ

المستقلة / بدخول فترة الامتحانات، يحتاج العديد من الطلاب إلى درجة أعلى من التركيز للحفاظ على قدرتهم في المذاكرة، كشف موقع “health line” عن مشروب سحري ينشط خلايا المخ.

يحتوي المشروب على الزنجبيل الغني بالعديد من مضادات الأكسدة الفعالة في تحسين صحة الدماغ، بالإضافة لاحتواء الشاي الأخضر على عناصر غذائية مهمة تعمل على تنبيه الدماغ مما يساعد في زيادة التركيز.

– المكونات :-

• ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر

• ملعقة صغيرة زنجبيل

• كوب ماء

• عصير ليمون

• ملعقة عسل ابيض

– طريقة التحضير :-

• غلي الماء على درجة حرارة مرتفعة.

• وضع الشاي الأخضر والزنجبيل في كوب مع إضافة الماء المغلي.

• ضيفي العسل الابيض والليمون مع التقليب الجيد.