للسنة الثالثة.. محمد رمضان يحصد جائزة أفضل ممثل عربي لعام 2020

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان المصرى محمد رمضان، حصده جائزة أفضل ممثل عربي، للسنة الثالثة على التوالي، بمهرجان الفضائيات العربية، و المقرر إقامته يوم 16 نوفمبر المقبل بأحد فنادق القاهرة الكبرى.

وكتب رمضان على صفحته الرسمية بموقع”الفيس بوك”: “الحمد لله للسنة الثالثة على التوالي جائزة أفضل ممثل عربي 2020 عن شخصية #البرنس #رضوان_البرنس مهرجان الفضائيات العربية #محمد_رمضان #ثقة_في_الله_نجاح”.

وقد طرح محمد رمضان ، مؤخراً ، كان كليب “يا حبيبي” ، بالتعاون مع المغني الكونغولي ميتري جيمس، الذي يحظى بشعبية كبيرة في إفريقيا ، حقق 21 مليونًا و415 ألف مشاهدة، بعد طرحه على قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 6 سبتمبر الماضي.

وعلى صعيد آخر ، يشار إلى أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، مسلسل “البرنس” والذى عرض فى الموسم الرمضاني السابق ، وشاركه البطولة أحمد زاهر وروجينا ونور اللبنانية ، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين ،وتأليف وإخراج محمد سامى.

كما بدأ حالياً محمد رمضان التحضير لمسلسل ” موسى” الذي سينافس من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل مع المخرج محمد سلامة والشاعر ناصر عبد الرحمن.