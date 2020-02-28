للرجال.. أطعمة ومشروبات تزيد هرمون الأنوثة

المستقلة /يتبع البعض عادات غذائية سيئة قد تضر بالصحة دون دارية، ومنها تناول أطعمة صحيّة لها تأثير مباشر على زيادة هرمون الأنوثة؟.. في السطور التالية؛ نوضح أهم الأطعمة التي تزيد من هرمون الأنوثة حال تناولها بكثرة، وفقًا لما نقلت مصراوي عن موقع “healthline” المعني بالصحة.

– الإكثار من تناول الخبز والمعجنات والقمح والشوفان وبذور الكتان والبقوليات بجميع أنواعها، لأنها تحتوي على مادة “الفينول” التي تعزز من إفراز “الإستروجين” (هرمون الأنوثة).

– الفواكه والخضروات المجففة التي تحتوي على فيتاميني “ج” و”ب”، مثل المشمش والخوخ والبرتقال والكيوي والفراولة والفاصوليا والجزر والبطاطا، لاحتوائها على كمية من مركب “الفيتو استروجين” الذي يشبه هرمون الأنوثة.

– القرنبيط من الأطعمة التي تناولها بكثرة يحفز الهرمون، لأن من مكوناته “الإيسوفلافون” التي تقوي من إفراز هرمون الإستروجين، وأيضًا فول الصويا الذي يضم مركب “الفيتو إسترجين”.

– الأطعمة الغنية بالثوم تساعد في ارتفاع مستويات الهرمون، لاحتوائه على”الأيزوفلافانويد” وهو نوع من المغذيات النباتية.

– زيت بذور السمسم، من أكثر الأطعمة النباتية التي تزيد من إنتاج هرمون الأنوثة في الجسم.

– الشاي الأخضر والقهوة من المشروبات التي تعزز من إنتاج هرمون الإستروجين، لاحتوائهما على مادة الكافيين التي تُحدث تغيرًا كبيرًا في مستوى الهرمون الأنثوي عند الرجل.

– المشروبات السكرية التي تزيد من السعرات الحرارية للجسم، وترفع من إنتاج هرمون الإستروجين، بسبب ارتفاع نسبة السكر بها.

– الأسماك الدهنية الغنية بأحماض أوميجا 3، لاحتوائها على هرمون “البروجسترون” الذي يساهم في إنتاج هرمون الأنوثة.

– تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالبروتينات يوميًا؛ أمر غير صحيح لأنها تكثر من إنقاص هرمون “التستوستيرون” المسؤول عن الذكورة