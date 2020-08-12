للحوامل.. 10 نصائح للوقاية من فيروس (كورونا)

(المستقلة)… تتزايد يوم بعد يوم المناشدات لكبار السن والحوامل بمحاولة العزل المنزلي، خوفاً من فيروس (كورونا) المستجد فهم الأكثر عرضة للإصابة به، وفقاً لتصريحات وزارة الصحة المصرية.

وهنالك عدة للنصائح وكيف يمكن للحامل أن تحمى نفسها من الفيروس المستجد؟

أولاً: تجنّبي تماماً الأماكن المزدحمة، فلا داعي للمشاركة في التجمّعات العائلية، أو ركوب مواصلات عامة، وعموماً حاولي البقاء في المنزل قدر المستطاع.

ثانياً: ابتعدي عن الأماكن التي فيها تدخين، فالتدخين، حتى السلبي.

ثالثاً: عند الخروج من المنزل، ارتدي قناعاً طبياً، وابتعدي لمسافة متر عن الجميع.

رابعاً: أحرصي على غسل يديكِ باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل ملامسة وجهك أو عينيكِ.

خامساً: احذري لمس الأسطح خارج المنزل، أما داخل المنزل، فاحرصي على تطهير جميع الأسطح بانتظام.

سادساً: تجنّبي تناول الطعام المعد خارج المنزل، حتى إن كان عبر توصيله إلى منزلك، الأفضل أن تعدّي وجباتك بنفسك للنظافة ولسلامة صحتك .

سابعاً: احرصي على تطهير جميع الأدوات الخاصة بك قبل استخدامها.

ثامناً: تناول كمية كافية من الماء طوال اليوم وتجنب العطش.

تاسعاً: الحرص على تناول الطعام الصحي الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة.

عاشراً: يمكن غرغرة الفم والأنف بالماء الممزوج بالملح ولو مرة يومياً .(النهاية)