للحصول على الجنسية .. الأماراتية بلقيس تسعى لوضع طفلها الاول في الولايات المتحدة

(المستقلة)..إلى الولايات المتحدة، طارت المغنية الإماراتية من أصل يمني بلقيس فتحي؛ من أجل وضع طفلها الأول هناك، على خطى العديد من المشاهير العرب الذين اختاروا الجنسية الأميركية لأبنائهم، والتي تُمنح فور ولادة الطفل هناك.

المطربة ذات الـ30 عاماً، متزوجة برجل الأعمال السعودي سلطان عبد اللطيف منذ ديسمبر/كانون الأول 2016، وطفلها المنتظر سيحمل اسم “تركي”، حسب ما تداولته الصحافة؛ لأن زوجها كان دوماً يُلقَّب بـ”أبو تركي”.

وتُعد بلقيس من الفنانات الخليجيات القليلات اللاتي اخترن الولادة في الولايات المتحدة، وقد سبقتها إلى ذلك، قبل فترة وجيزة، الممثلة مريم حسين، التي وضعت طفلتها في فلوريدا، في حين سبقهما العديد من المشاهير، خصوصاً من مصر، ونذكر منهم: زينة ومنى زكي وآيتن عامر ومي سليم وروبي وزوجة المغني تامر حسني بسمة بوسيل التي وضعت طفلتيها هناك، علماً أن الراقصة لوسي كانت من أوائل الفنانات اللاتي اتخذن هذه الخطوة.

وتمتع بلقيس بشعبية كبيرة في الخليج، وكانت ضمن قائمة “Arab 30 under 30” في النسخة الأولى بمجلة “فوربس الشرق الأوسط” التابعة لنسختها العالمية، كأكثر الأشخاص تأثيراً في مجالها وعمرها لا يتعدى 30 عاماً، والتي تضمنت رواد الأعمال والفنانين والمشاهير والمبتكرين ذوي الأصول العربية.